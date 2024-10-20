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Дружину Каньє Веста помітили із новою дивакуватою зачіскою

20 жовтня 2024 08:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Б'янка Цензорі показалася у новому стилі — фото
Американський репер Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі, яка зазвичай носить коротке волосся, зачесане назад, помітили із новою зачіскою. Дівчина разом із чоловіком та його друзями відпочивала у токійському готелі Edition.

Про це пише Page Six.

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Волосся Б'янки виглядало неохайним та сильно стирчало. Здається, що дівчина прийшла на зустріч після сну із мокрою головою.

Для вечері з друзями репера, серед яких був і Аус Тейлор, режисер трьох записів живих виступів Веста, архітекторка обрала топ на одне плече тілесного кольору.

Каньє сидів поруч зі своєю дружиною за столом і широко посміхався. Репер обрав для виходу чорну майку та стильні окуляри.

Б'янка Цензорі здивувала укладкою
Каньє Вест та його дружина Б'янка Цензорі у ресторані Токіо. Фото: BackGrid
Б'янка Цензорі змінила стиль
Б'янка Цензорі із новою укладкою. Фото: BackGrid

Каньє вже тривалий час перебуває у Токіо (Японія) та  продовжує працювати над новим альбомом "Bully".

Тим часом у мережі обговорюють, що Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. А також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.

ресторани Японія закордонні зірки Каньє Вест Б'янка Цензорі

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