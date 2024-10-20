Б'янка Цензорі показалася у новому стилі — фото

Дружину Каньє Веста помітили із новою дивакуватою зачіскою
Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі, яка зазвичай носить коротке волосся, зачесане назад, помітили із новою зачіскою. Дівчина разом із чоловіком та його друзями відпочивала у токійському готелі Edition.
Про це пише Page Six.
Б'янка Цензорі змінила укладку
Волосся Б'янки виглядало неохайним та сильно стирчало. Здається, що дівчина прийшла на зустріч після сну із мокрою головою.
Для вечері з друзями репера, серед яких був і Аус Тейлор, режисер трьох записів живих виступів Веста, архітекторка обрала топ на одне плече тілесного кольору.
Каньє сидів поруч зі своєю дружиною за столом і широко посміхався. Репер обрав для виходу чорну майку та стильні окуляри.
Каньє вже тривалий час перебуває у Токіо (Японія) та продовжує працювати над новим альбомом "Bully".
Тим часом у мережі обговорюють, що Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. А також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.
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