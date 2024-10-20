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Жену Канье Веста заметили с новой чудаковатой прической

20 октября 2024 08:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бьянка Цензори показалась в новом стиле — фото
Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewestbianca/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Жена рэпера Канье Веста Бьянка Цензори, которая обычно носит короткие волосы, зачесанные назад, заметили с новой прической. Девушка вместе с мужем и его друзьями отдыхала в токийском отеле Edition.

Об этом пишет Page Six.

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Волосы Бьянки выглядели неряшливыми и сильно торчали. Кажется, девушка пришла на встречу после сна с мокрой головой.

Для ужина с друзьями рэпера, среди которых был и Аус Тейлор, режиссер трех записей живых выступлений Веста, архитектор выбрала топ на одно плечо телесного цвета.

Канье сидел рядом со своей женой за столом и широко улыбался. Рэпер выбрал для выхода черную майку и стильные очки.

Бьянка Цензори удивила укладкой
Канье Вест и его жена Бьянка Цензори в ресторане Токио. Фото: BackGrid
Бьянка Цензори изменила стиль
Бьянка Цензор с новой укладкой. Фото: BackGrid

Канье уже долгое время находится в Токио (Япония) и продолжает работать над новым альбомом "Bully".

Между тем, в сети обсуждают, что Канье Вест и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy. А также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.

рестораны Япония зарубежные звезды Канье Уэст Бьянка Цензори

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