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Матір дружини Каньє Веста відреагувала на заяву репера про те, що він хотів з нею інтиму

15 жовтня 2024 10:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Матір дружини Каньє Веста прокоментувала збочення чоловіка своєї доньки
Репер Каньє Вест. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Олександра Ценсорі, мама дружини Каньє Веста Б'янки відповіла на звинувачення в тому, що її зять, відомий репер хотів інтиму з нею. Переписку розсекретила колишня помічниця Каньє.

Про це повідомляє Page Six.

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Журналісти піймали матір Б'янки Ценсорі у передмісті Мельбурна (Австралія) Айвенго. Жінка сказала виданню, що "не хотіла б бути втягнутою в останні претензії" щодо Веста. Олександра також попросила залишити її наодинці.

Нещодавно, колишня асистентка Веста Лорен Пішіотта стверджувала, що одним із "сексуальних збочень" її колишнього боса був зв'язок з мамами тих, з ким він зустрічався.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вона процитувала нібито текстове повідомлення від 28 вересня 2022 року між Вестом і його дружиною Б'янкою, в якому йшлося: "Я хочу тр*хнути твою маму перед тим, як вона поїде".

Тим часом у мережі обговорюють, що Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. А також стало відомо, наскільки божевільні умови в райдері репера.

США секс-скандал Каньє Вест закордонні зірки Б'янка Цензорі

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