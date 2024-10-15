Мать жены Канье Веста прокомментировала извращение мужа своей дочери

Рэпер Канье Вест. Фото: Reuters

Александра Ценсори, мама жены Канье Веста Бьянки ответила на обвинение в том, что ее зять, известный рэпер хотел интима с ней. Переписку рассекретила бывшая помощница Канье.

Об этом сообщает Page Six.

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Мать жены Канье Веста о его извращениях

Журналисты поймали мать Бьянки Ценсори в пригороде Мельбурна (Австралия) Айвенго. Женщина сказала изданию, что "не хотела бы быть вовлечена в последние претензии" относительно Веста. Александра также попросила оставить ее.

Недавно, бывшая ассистентка Веста Лорен Пишиотта утверждала, что одним из "сексуальных извращений" ее бывшего босса была связь с мамами тех, с кем он встречался.

Она процитировала якобы текстовое сообщение от 28 сентября 2022 между Вестом и его женой Бьянкой, в котором говорилось: "Я хочу тр*хнуть твою маму перед тем, как она уедет".

Между тем, в сети обсуждают, что Канье Вест и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy. А также стало известно, насколько безумны условия в райдере рэпера.