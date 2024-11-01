Бьянка Цензори пришла на вечеринку в стрингах

Рэпер Канье Вест. Фото: Reuters

Жена Канье Веста Бьянка Цензори известна своим эпатажным нарядом. В этом году звезда решила не придумывать особых костюмов на Хэллоуин и пришла на вечеринку в крошечных стрингах и наклейках.

Об этом сообщает Page Six.

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Девушка снова удивила своим образом во время выхода со своим мужем Канье Вестом на вечеринку в Токио. Бывший архитектор Yeezy прикрыла грудь только кружевной наклейкой и засветила ягодицы в тоненьких стрингах черного цвета.

Цензори дополнила свой образ тоненьких белым кардиганом и розовыми туфлями-лодочками с острым носком.

Рэпер также решил не наряжаться для жуткого праздника и надел белый спортивный костюм с капюшоном и черные кроссовки.

Пара, похоже, находилась в праздничном настроении, развлекаясь с друзьями за бокалами шампанского.

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори и друзьями. Фото: TMZ

Напомним, жена Канье Веста шокировала друзей дивацкой прической. Также мама Бьянки Цензори отреагировала на сплетни о желании рэпера иметь с ней интимные отношения.