Б'янка Цензорі засвітила сідниці в Токіо — оголені фото

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: скриншот

Дизайнерка Б'янка Цензорі продовжує привселюдно роздягатись та шокувати японців. Вона напівоголена прогулялась вулицями Токіо. Ймовірно відчувала себе некомфортно, адже час від часу ховалась за спиною Каньє Вестом.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Б'янка Цензорі засвітила сідниці в прозорих колготах

Чорна пов'язка, топ на грудях і прозорі колготи — це все що вирішила вдягнути дружина Каньє Веста. Дизайнерка Б'янка Цензорі вже на весь світ прославилась своїм бажанням бути оголеною, або ж амбіціями свого чоловіка. Адже достеменно невідомо, хто з пари ініціатор провокативного стилю.

Цього разу дівчина була в образі глем-гурту 1980-х. На чоло натягнула пов'язку, однак сідниці залишила оголеними.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала друзів дивацькою зачіскою. Також мама Б'янки Цензорі відреагувала на плітки про бажання репера мати з нею інтимні стосунки.