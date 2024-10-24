Бьянка Цензори зажгла ягодицы в Токио.

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: скриншот

Дизайнер Бьянка Цензори продолжает публично раздеваться и шокировать японцев. Она полуобнаженная прогулялась улицами Токио. Вероятно чувствовала себя некомфортно, ведь время от времени пряталась за спиной Канье Вестом.

Об этом пишет Page Six.

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Черная повязка, топ на груди и прозрачные колготки — это все, что решила надеть жена Канье Веста. Дизайнер Бьянка Цензори уже на весь мир прославилась своим желанием быть обнаженной, или амбициями своего мужа. Ведь доподлинно неизвестно, кто из пары — инициатор провокационного стиля.

В этот раз девушка была в образе глэм-группы 1980-х. На лоб натянула повязку, однако ягодицы оставила обнаженными.

Напомним, жена Канье Веста шокировала друзей странной прической. Также мама Бьянки Цензори отреагировала на сплетни о желании репера иметь с ней интимные отношения.