Канье Уэст и Бьянка Цензори сходили на свидание

Канье Уэст сводил эпатажную жену на свидание в McDonald’s
Рэпера Канье Уэста на фоне слухов о разводе заметили вместе с женой Бьянкой Цензори в McDonald's в Токио (Япония). Девушка снова поразила местных жителей своим смелым образом.
Об этом пишет Page Six.
Бьянка Цензори "выгуляла" новый смелый образ
Папарацци "застукали" Канье Уэста и Бьянку Цензори во время того, как они в одном из заведений McDonald's в Японии заказывали еду.
Молодой архитектор надела полупрозрачные колготки, через которые просвечивалось белье и белый топ. Волосы Бьянка уложила гелем и зачесала назад. Рэпер был одет в белые штаны карго и большую зеленую куртку-бомбер.
Напомним, жена Канье Уэста шокировала друзей странной прической. Также мама Бьянки Цензори отреагировала на сплетни о желании рэпера иметь с ней интимные отношения.
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