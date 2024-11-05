Канье Уэст и Бьянка Цензори сходили на свидание

Рэпер Канье Уэст с женой Бьянкой Цензори. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Рэпера Канье Уэста на фоне слухов о разводе заметили вместе с женой Бьянкой Цензори в McDonald's в Токио (Япония). Девушка снова поразила местных жителей своим смелым образом.

Об этом пишет Page Six.

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Папарацци "застукали" Канье Уэста и Бьянку Цензори во время того, как они в одном из заведений McDonald's в Японии заказывали еду.

Молодой архитектор надела полупрозрачные колготки, через которые просвечивалось белье и белый топ. Волосы Бьянка уложила гелем и зачесала назад. Рэпер был одет в белые штаны карго и большую зеленую куртку-бомбер.

Рэпер Канье Уэст на свидании. Фото: BackGrid

Напомним, жена Канье Уэста шокировала друзей странной прической. Также мама Бьянки Цензори отреагировала на сплетни о желании рэпера иметь с ней интимные отношения.