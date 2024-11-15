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Канье Уэст занимался интимом с женой в офисе в разгар работы

15 ноября 2024 10:58
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Интим Канье Веста — скандальные детали.
Американский рэпер Канье Вест. Фото: Wikimedia Commons
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Один из бывших сотрудников Канье Веста заявил, что работать на него было сплошным "кошмаром"  и подал на опального рэпера в суд. Он утверждает, что тот позволял себе заниматься интимом с женой прямо в офисе.

Об этом пишет Page Six, ссылаясь на текст иска.

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Бывший сотрудник Yeezy Мерфи Афисионадо утверждает, что Вест однажды ушел из деловой встречи, чтобы заняться "громким" интимом с женой Бьянкой Цензори в соседнем кабинете.

Истец утверждал, что был нанят рэпер на должность менеджера проекта в октябре 2022 года, а в следующем месяце Вест пригласил его в отель Beverly Hills Waldorf Astoria на "рабочую встречу". Когда тот прибыл в номер Веста, рэпер якобы был "без рубашки и запыхался".

"Истец вошел в роскошный гостиничный номер, но был ошеломлен, увидев расстегнутые брюки рэпера и его тогдашнюю девушку, стоявшую топлес Бьянку Цензори — ее руки едва прикрывали голую грудь. Истецу было сразу понятно, что Цензори и Вест совсем ", — говорится в документах.

Афисионадo сказал Весту, что вернется позже, но рэпер якобы "приказал" ему зайти внутрь. Вест также якобы держал дверь открытой, чтобы он мог видеть обнаженное тело Бьянки. Впоследствии Вест якобы без предупреждения оставил истца "посреди их разговора" и "устремился" в спальню, оставив дверь лишь слегка открытой. По словам Афисионада, до него доносились стоны.

Напомним, жена Канье Веста шокировала друзей странной прической. Также мама Бьянки Цензори отреагировала на сплетни о желании рэпера иметь с ней интимные отношения.

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