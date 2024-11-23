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Душив на дивані — модель звинуватила Каньє Веста в домаганнях

23 листопада 2024 21:30
Світлана Заболотна - Редактор
Каньє Вест придушив модель на дивані — деталі
Каньє Вест. Фото: Reuters
Світлана Заболотна - Редактор

На американського репера Каньє Веста подали позов зі звинуваченням у сексуальному насильстві. Модель, яка знімалась в його кліпі, дала свідчення про грубе поводження.

Про це пише Page Six. 

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Модель Дженіфер "Дженн" Енн подала позов, в якому стверджує, що стала жертвою сексуального насильства під час зйомок кліпу на пісню In For The Kill виконавиці La Roux у 2010 році. 

Зйомки відбувались в готелі Chelsea в Нью-Йорку. Каньє Вест неофіційно керував процесом та нібито "взяв під свій контроль продакшн і продюсерську команду", хоча на майданчику був присутній режисер Кінг Бурз.

Репер наказав вишукуватись усіх моделей в коридорі та, оглянувши дівчат, обрав саме Дженніфер із фразою "дайте мені цю азійську дівчину". Вона зазначила, що "не достатньо вдягнена", бо була в спідній білизні на той момент, але Каньє пояснив: "Тому я і вибрав вас".

Дженіфер "Дженн" Енн
Дженіфер "Дженн" Енн. Фото: скриншот

Вони разом підійшли до довгого дивана, на який і була спрямована камера. Вест почав душити дівчину однією рукою, а пізніше і двома. 

"Потім він втиснув кілька пальців у горло, безперервно рухав ними всередину та назовні, і заткнув рот, щоб імітувати примусовий оральний секс", — стверджується у позові.

Під час насилля репер викрикував: "Це мистецтво. Це чортове мистецтво. Я як Пікассо".

Модель спробувала вирватися та намагалась очима знайти когось на майданчику, хто б міг втрутитися. Дженніфер згадала, що ледве могла дихати і їй здалося, що вона на певний час втратила свідомість. Коли дівчина покидала приміщення, то побачила ангела Victoria's Secret Selita Ebanks, але та лиш різко відвернула голову. 

Дженніфер подала позов і проти музичної компанії Universal Music Group. Адже вони не розслідували цей інцидент та не вжили ніяких заходів щодо її безпеки.  Модель вимагає відшкодування моральних збитків за завдану шкоду.

Нагадаємо, це вже не перший позов проти Каньє Веста. Його колишня помічниця також звинуватила його в сексуальному насильстві. Стали відомі пікантні подробиці інтиму репера та його дружини.

США секс-скандал Каньє Вест репер позов насильство

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