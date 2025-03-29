Маск продав соцмережу X — вона буде взаємопов'язана з xAI та Grok

Ілон Маск. Фото: Bloomberg

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про угоду, за якою соціальна мережа X (колишній Twitter) переходить у власність його стартапу xAI. Вартість операції становить 45 мільярдів доларів, з яких 12 мільярдів припадає на боргові зобов’язання.

Про це пише CNN.

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Основною метою угоди є глибока інтеграція X із технологіями штучного інтелекту. За словами бізнесмена, у результаті угоди X оцінюється у 33 мільярди доларів. Маск підкреслив, що X та xAI тепер будуть тісно взаємопов’язані.

"Майбутнє xAI та X переплетене. Ми офіційно робимо крок до поєднання даних, моделей, обчислювальних потужностей, розповсюдження контенту та талантів", — заявив він.

Попри те, що Маск не анонсував кардинальних змін у роботі X, він зазначив, що платформа продовжить інтегрувати технології штучного інтелекту. Вже зараз у соцмережі працює чат-бот Grok, розроблений xAI.

Бізнесмен також заявив, що загальна вартість об’єднаної компанії оцінюється у 80 мільярдів доларів.

Паралельно з трансформацією X Маск продовжує розширювати свою присутність у сфері штучного інтелекту. Раніше він очолював групу інвесторів, яка намагалася придбати OpenAI (розробника ChatGPT) за 100 мільярдів доларів, що ще більше загострило його конкуренцію з CEO OpenAI Семом Альтманом.

Аналітики вважають, що інтеграція X та xAI дозволить Маску ефективніше просувати нові моделі штучного інтелекту та впроваджувати передові AI-функції для ширшої аудиторії.

Раніше ми писали, що Ілон Маск офіційно оголосив про впровадження свого чат-бота зі штучним інтелектом Grok у Telegram.

А 10 березня Ілон Маск заявив про "масштабну кібератаку" на соцмережу X.