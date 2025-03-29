Маск продал соцсеть X — она будет взаимосвязана с xAI и Grok

Илон Маск. Фото: Bloomberg

Американский миллиардер Илон Маск объявил о сделке, согласно которой социальная сеть X (бывший Twitter) переходит в собственность его стартапа xAI. Стоимость составляет 45 миллиардов долларов, из которых 12 миллиардов приходятся на долговые обязательства.

Об этом пишет CNN.

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Основной целью сделки является глубокая интеграция X с технологиями искусственного интеллекта. По словам бизнесмена, в результате сделки X оценивается в 33 миллиарда долларов. Маск подчеркнул, что X и xAI теперь будут тесно взаимосвязаны.

"Будущее xAI и X переплетено. Мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислительных мощностей, распространения контента и талантов", — заявил он.

Несмотря на то, что Маск не анонсировал кардинальных изменений в работе X, он отметил, что платформа продолжит интегрировать технологии искусственного интеллекта. Уже сейчас в соцсети работает чат-бот Grok, разработанный xAI.

Бизнесмен также заявил, что общая стоимость объединенной компании оценивается в 80 миллиардов долларов.

Параллельно с трансформацией X Маск продолжает расширять свое присутствие в сфере искусственного интеллекта. Ранее он возглавлял группу инвесторов, которая пыталась приобрести OpenAI (разработчика ChatGPT) за 100 миллиардов долларов, что еще больше обострило его конкуренцию с CEO OpenAI Сэмом Альтманом.

Аналитики считают, что интеграция X и xAI позволит Маску эффективнее продвигать новые модели искусственного интеллекта и внедрять передовые AI-функции для более широкой аудитории.

Ранее мы писали, что Илон Маск официально объявил о внедрении своего чат-бота с искусственным интеллектом Grok в Telegram.

А 10 марта Илон Маск заявил о "масштабной кибератаке" на соцсеть X.