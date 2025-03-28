Льгота по военному сбору — кого из ФЛП не освободили от налога

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

У некоторых украинцев есть льгота по уплате военного сбора. Однако существует важная деталь, о которой ФЛП могут не догадываться. Это часто приводит к ошибочному мнению о принадлежности к льготной категории. Как результат — возникают долги по военному сбору.

Об этом говорится на информационно-справочном ресурсе ГНС.

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На кого не распространяется льгота

Согласно разделу XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, физические лица-предприниматели 1 и 2 групп, зарегистрированные на территориях активных/возможных боевых действий или временной оккупации, имеют право не платить военный сбор.

Льгота длится до последнего числа месяца, в котором завершились боевые действия, прекратилась возможность возникновения боевых действий или закончилась временная оккупация. Также ФЛП не обязаны подавать декларации за период, когда не платили единый налог и военный сбор.

Ставка ВС с 1 января 2025 года находится на уровне 10% от минимальной заработной платы. Так что плательщикам необходимо делать ежемесячные взносы в размере 800 грн. А 3 группа уплачивает 1% от дохода, не имея фиксированной ставки.

Не все представители бизнеса знают, что некоторые ФЛП 1 и 2 групп не входят в категорию льготников. Это определяется временем государственной регистрации.

"Право не платить военный сбор, предоставленное плательщикам единого налога 1 и 2 групп, не распространяется на новосозданных физических лиц-предпринимателей, которые зарегистрировались на территории боевых действий или временной оккупации уже после даты начала боевых действий или временной оккупации", — говорится в информационной справке.

Другими словами, ФЛП необходимо иметь госрегистрацию налогового адреса до момента включения населенного пункта в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией. Иначе неуплата военного сбора приведет к возникновению долга, который впоследствии перерастет в крупный штраф.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, украинцам начали приходить электронные письма от ГНС с информацией о налоге на недвижимость. Специалисты сообщили плательщикам, что не будут отправлять решения по Укрпочте, а перейдут на электронный формат коммуникации.

Также мы писали, что украинцам хотят вернуть добровольную уплату единого социального взноса. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Это может помочь уменьшить количество случаев умышленного уклонения от уплаты налогов.