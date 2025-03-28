Пільга з військового збору — кого з ФОПів не звільнили від податку

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Деякі українці мають пільгу зі сплати військового збору. Проте існує важлива деталь, про яку ФОПи можуть не здогадуватися. Це часто призводить до помилкової думки про приналежність до пільгової категорії. Як результат — виникають борги з військового збору.

Про це йдеться на інформаційно-довідковому ресурсі ДПС.

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На кого не поширюється пільга

Згідно з розділом XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, фізичні особи-підприємці 1 та 2 груп, які зареєстровані на територіях активних/можливих бойових дій чи тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір.

Пільга триває до останнього числа місяця, в якому завершилися бойові дії, припинилася можливість виникнення бойових дій або закінчилася тимчасова окупація. Також ФОПи не зобов’язані подавати декларації за період, коли не сплачували єдиний податок і військовий збір.

Ставка ВЗ з 1 січня 2025 року перебуває на рівні 10% від мінімальної заробітної плати. Отже, платникам необхідно робити щомісячні внески у розмірі 800 грн. А 3 група сплачує 1% від доходу, не маючи фіксованої ставки.

Не всі представники бізнесу знають, що деякі ФОПи 1 та 2 груп не входять до категорії пільговиків. Це визначається часом державної реєстрації.

"Право не сплачувати військовий збір, надане платникам єдиного податку 1 та 2 груп, не розповсюджується на новостворених фізичних осіб-підприємців, які зареєструвалися на території бойових дій або тимчасової окупації вже після дати початку бойових дій або тимчасової окупації", — йдеться в інформаційній довідці.

Іншими словами, ФОПу необхідно мати держреєстрацію податкової адреси до моменту включення населеного пункту до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Інакше несплата військового збору призведе до виникнення боргу, що згодом переросте у великий штраф.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, українцям почали надходити електронні листи від ДПС з інформацією про податок на нерухомість. Фахівці повідомили платників, що не відправлятимуть рішення Укрпоштою, а перейдуть на електронний формат комунікації.

Також ми писали, що українцям хочуть повернути добровільну сплату єдиного соціального внеску. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Це може допомогти зменшити кількість випадків умисного ухилення від сплати податків.