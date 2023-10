Рецепт скорого ужина из фарша и спагетти — видео

Мясные шарики. Фото: djurenko

Если у вас совсем нет времени, предлагаем вам ознакомиться с вариантом приготовления быстрого ужина. Мясные шарики, спагетти и салат, все это занимает совсем немного времени, зато получите полноценный ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

куриные яйца;

зеленый лук;

петрушка;

огурцы;

редис;

фарш;

сливки;

сметана;

сок лимона;

соль;

перец;

итальянские травы;

спагетти.

Способ приготовления

Нарезаем зеленый лук, петрушку, огурцы и редис.

Приготовление салата. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нарезаем яйца и добавляем к овощам.

Овощной салат. Фото: YouTube @icandoit411

Далее приготовим заправку, к сметане добавляем сок лимона, соль и специи.

Приготовление заправки для салата. Фото: YouTube @icandoit411

Затем берем фарш и добавляем в него немного воды, соль, специи и итальянские травы.

Шарики из фарша. Фото: YouTube @icandoit411

Формируем из фарша шарики, далее для них нужно приготовить заливку.

Шарики из фарша в соусе. Фото: YouTube @icandoit411

Берем сливки с водой, добавляем соль и специи. Заливаем шарики из мяса и посыпаем зеленью.

Шарики из фарша. Фото: YouTube @icandoit411

Отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов.

Шарики из фарша в духовке. Фото: YouTube @icandoit411

Далее ставим на огонь воду, добавляем итальянские травы и доводим до кипения. В этой воде варим спагетти.

Вода для спагетти. Фото: YouTube @icandoit411

Подаем спагетти с салатом и мясными шариками. Быстрый ужин готов.

