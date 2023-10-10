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Рецепт вкусного бюджетного и быстрого ужина

10 октября 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт скорого ужина из фарша и спагетти — видео
Мясные шарики. Фото: djurenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если у вас совсем нет времени, предлагаем вам ознакомиться с вариантом приготовления быстрого ужина. Мясные шарики, спагетти и салат, все это занимает совсем немного времени, зато получите полноценный ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

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Вам понадобится:

  • куриные яйца;
  • зеленый лук;
  • петрушка;
  • огурцы;
  • редис;
  • фарш;
  • сливки;
  • сметана;
  • сок лимона;
  • соль;
  • перец;
  • итальянские травы;
  • спагетти.

Способ приготовления

Нарезаем зеленый лук, петрушку, огурцы и редис.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нарезаем яйца и добавляем к овощам.

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Овощной салат. Фото: YouTube @icandoit411

Далее приготовим заправку, к сметане добавляем сок лимона, соль и специи.

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Приготовление заправки для салата. Фото: YouTube @icandoit411

Затем берем фарш и добавляем в него немного воды, соль, специи и итальянские травы.

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Шарики из фарша. Фото: YouTube @icandoit411

Формируем из фарша шарики, далее для них нужно приготовить заливку.

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Шарики из фарша в соусе. Фото: YouTube @icandoit411

Берем сливки с водой, добавляем соль и специи. Заливаем шарики из мяса и посыпаем зеленью.

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Шарики из фарша. Фото: YouTube @icandoit411

Отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов.

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Шарики из фарша в духовке. Фото: YouTube @icandoit411

Далее ставим на огонь воду, добавляем итальянские травы и доводим до кипения. В этой воде варим спагетти.

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Вода для спагетти. Фото: YouTube @icandoit411

Подаем спагетти с салатом и мясными шариками. Быстрый ужин готов.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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