Рецепт скорого ужина из фарша и спагетти — видео

Рецепт вкусного бюджетного и быстрого ужина
Если у вас совсем нет времени, предлагаем вам ознакомиться с вариантом приготовления быстрого ужина. Мясные шарики, спагетти и салат, все это занимает совсем немного времени, зато получите полноценный ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- куриные яйца;
- зеленый лук;
- петрушка;
- огурцы;
- редис;
- фарш;
- сливки;
- сметана;
- сок лимона;
- соль;
- перец;
- итальянские травы;
- спагетти.
Способ приготовления
Нарезаем зеленый лук, петрушку, огурцы и редис.
Затем нарезаем яйца и добавляем к овощам.
Далее приготовим заправку, к сметане добавляем сок лимона, соль и специи.
Затем берем фарш и добавляем в него немного воды, соль, специи и итальянские травы.
Формируем из фарша шарики, далее для них нужно приготовить заливку.
Берем сливки с водой, добавляем соль и специи. Заливаем шарики из мяса и посыпаем зеленью.
Отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов.
Далее ставим на огонь воду, добавляем итальянские травы и доводим до кипения. В этой воде варим спагетти.
Подаем спагетти с салатом и мясными шариками. Быстрый ужин готов.
Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.