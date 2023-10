Рецепт швидкої вечері з фаршу та спагетті — відео

М'ясні кульки. Фото: djurenko

Якщо у вас зовсім немає часу, пропонуємо вам ознайомитися з варіантом приготування швидкої вечері. М'ясні кульки, спагетті та салат, все це займає зовсім трохи часу, натомість отримаєте повноцінну вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі яйця;

зелена цибуля;

петрушка;

огірки;

редиска;

фарш;

вершки;

сметана;

сік лимона;

сіль;

перець;

італійські трави;

спагетті.

Спосіб приготування

Нарізаємо зелену цибулю, петрушку, огірки та редиску.

Приготування салату. Фото: YouTube @icandoit411

Потім нарізаємо яйця та додаємо до овочів.

Овочевий салат. Фото: YouTube @icandoit411

Далі приготуємо заправку, до сметани додаємо сік лимона, сіль та спеції.

Приготування заправки для салату. Фото: YouTube @icandoit411

Потім беремо фарш та додаємо до нього воду, сіль, спеції та італійські трави.

Кульки з фаршу. Фото: YouTube @icandoit411

Формуємо з фаршу кульки, далі для них потрібно приготувати заливку.

Кульки з фаршу в соусі. Фото: YouTube @icandoit411

Беремо вершки з водою, додаємо сіль та спеції. Заливаємо кульки з м'яса та посипаємо зеленню.

Кульки з фаршу. Фото: YouTube @icandoit411

Відправляемо в духовку на одну годину при темепературі 180 градусів.

Кульки з фаршу в духовці. Фото: YouTube @icandoit411

Далі ставимо на вогонь воду, додаємо італійські трави до доводимо до кипіння. В цій воді варимо спагетті.

Вода для спагетті. Фото: YouTube @icandoit411

Подаємо спагетті з салатом та м'ясними кульками. Швидка вечеря готова.

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.