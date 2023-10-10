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Рецепт смачної бюджетної та швидкої вечері

10 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт швидкої вечері з фаршу та спагетті — відео
М'ясні кульки. Фото: djurenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо у вас зовсім немає часу, пропонуємо вам ознайомитися з варіантом приготування швидкої вечері. М'ясні кульки, спагетті та салат, все це займає зовсім трохи часу, натомість отримаєте повноцінну вечерю

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться: 

  • курячі яйця;
  • зелена цибуля; 
  • петрушка; 
  • огірки; 
  • редиска; 
  • фарш;
  • вершки; 
  • сметана; 
  • сік лимона; 
  • сіль;
  • перець; 
  • італійські трави;
  • спагетті. 

Спосіб приготування 

Нарізаємо зелену цибулю, петрушку, огірки та редиску. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @icandoit411

Потім нарізаємо яйця та додаємо до овочів. 

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Овочевий салат. Фото: YouTube @icandoit411

Далі приготуємо заправку, до сметани додаємо сік лимона, сіль та спеції.  

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Приготування заправки для салату. Фото: YouTube @icandoit411

Потім беремо фарш та додаємо до нього воду, сіль, спеції та італійські трави. 

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Кульки з фаршу. Фото: YouTube @icandoit411

Формуємо з фаршу кульки, далі для них потрібно приготувати заливку. 

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Кульки з фаршу в соусі. Фото: YouTube @icandoit411

Беремо вершки з водою, додаємо сіль та спеції. Заливаємо кульки з м'яса та посипаємо зеленню. 

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Кульки з фаршу. Фото: YouTube @icandoit411

Відправляемо в духовку на одну годину при темепературі 180 градусів. 

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Кульки з фаршу в духовці. Фото: YouTube @icandoit411

Далі ставимо на вогонь воду, додаємо італійські трави до доводимо до кипіння. В цій воді варимо спагетті. 

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Вода для спагетті. Фото: YouTube @icandoit411

Подаємо спагетті з салатом та м'ясними кульками. Швидка вечеря готова. 

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