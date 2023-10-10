Рецепт швидкої вечері з фаршу та спагетті — відео

Рецепт смачної бюджетної та швидкої вечері
Якщо у вас зовсім немає часу, пропонуємо вам ознайомитися з варіантом приготування швидкої вечері. М'ясні кульки, спагетті та салат, все це займає зовсім трохи часу, натомість отримаєте повноцінну вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- курячі яйця;
- зелена цибуля;
- петрушка;
- огірки;
- редиска;
- фарш;
- вершки;
- сметана;
- сік лимона;
- сіль;
- перець;
- італійські трави;
- спагетті.
Спосіб приготування
Нарізаємо зелену цибулю, петрушку, огірки та редиску.
Потім нарізаємо яйця та додаємо до овочів.
Далі приготуємо заправку, до сметани додаємо сік лимона, сіль та спеції.
Потім беремо фарш та додаємо до нього воду, сіль, спеції та італійські трави.
Формуємо з фаршу кульки, далі для них потрібно приготувати заливку.
Беремо вершки з водою, додаємо сіль та спеції. Заливаємо кульки з м'яса та посипаємо зеленню.
Відправляемо в духовку на одну годину при темепературі 180 градусів.
Далі ставимо на вогонь воду, додаємо італійські трави до доводимо до кипіння. В цій воді варимо спагетті.
Подаємо спагетті з салатом та м'ясними кульками. Швидка вечеря готова.
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