Цены на аренду квартир в Украине: где подешевело жилье

Мужчина держит ключи. Фото: Freepik

Начало весны принесло неожиданные, но закономерные сдвиги на рынке аренды жилья в Украине. Тенденции указывают на некоторое охлаждение спроса и рост конкуренции среди предложений — однако все зависит от региона.

Согласно данным аналитического центра DIM.RIA, март отметился снижением цен в половине регионов. Наиболее заметно подешевело в Полтавской и Черновицкой областях — аренда там упала на 8-10% по сравнению с февралем. Это — одна из самых резких коррекций за последние месяцы.

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В то же время Киев по-прежнему остается самым дорогим городом для аренды. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице достигла 17 700 грн. Впрочем, цена колеблется в зависимости от района: самый дешевый — Деснянский, где за "однушку" просят в среднем 10 100 грн. А вот на Печерске — элитном центре столицы — средняя стоимость взлетела до 24 800 грн.

Цены на аренду в Киеве. Графика: DIM.RIA

Предложение: регионы активизируются, Киев сдерживается

В марте на рынке аренды увеличилось количество новых объявлений в ряде областей. В частности, наибольшее оживление наблюдалось в Закарпатской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о возвращении части населения в крупные города или о попытке владельцев найти арендаторов на фоне более слабого спроса.

Интересно, что Киев на этот раз несколько "отступил" — по сравнению с февралем количество новых объявлений в столице даже сократилось. Возможно, это следствие сезонной динамики или выжидательной позиции владельцев, отмечают аналитики.

Количество предложений. Графика: DIM.RIA

Спрос: арендаторы стали более осторожными

С началом весны активность арендаторов снизилась. В марте по сравнению с февралем количество поисковых запросов по аренде жилья уменьшилось в большинстве регионов.

Впрочем, исключения были. В частности, выросла активность в Сумской, Кировоградской, Одесской и Львовской областях. Там интерес к аренде рос, что может быть связано с внутренней миграцией, сменой места работы или возвращением жителей.

В то же время наибольшее "испарение" спроса зафиксировали в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях — традиционно привлекательных для переселенцев. Специалисты считают, что это свидетельствует об оттоке населения или адаптации людей в новых условиях.

Спрос на аренду квартир. Графика: DIM.RIA

В марте соотношение объявлений к откликам в Киеве составило 1:3, что свидетельствует о стабильном, хотя и не перегретом спросе. Однако в большинстве других регионов ситуация существенно отличалась: на одно объявление приходилось в десятки раз меньше откликов, что свидетельствует о перенасыщении рынка или снижении платежеспособности населения.

Как сообщалось, рынок недвижимости Украины отмечается разницей цен на аренду и риэлторские услуги в зависимости от региона. Особенно заметный контраст наблюдается между Киевом и Львовом в стоимости услуг риэлторов. В столице стандартная комиссия составляет половину месячной арендной платы, тогда как во Львове она может достигать полного месячного платежа.

Отметим также, переезд в новую квартиру является важным событием, которое требует внимательного планирования. Чтобы успешно освоиться на новом месте, необходимо не только хорошо организовать сам процесс, но и выбрать оптимальное время для переезда. На это могут влиять погодные условия, финансовые возможности, личные ощущения комфорта и даже астрологические прогнозы.