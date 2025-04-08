Ціни на оренду квартир в Україні: де подешевшало житло

Чоловік тримає ключі. Фото: Freepik

Початок весни приніс несподівані, але закономірні зрушення на ринку оренди житла в Україні. Тенденції вказують на певне охолодження попиту та зростання конкуренції серед пропозицій — однак усе залежить від регіону.

Згідно з даними аналітичного центру DIM.RIA, березень відзначився зниженням цін у половині регіонів. Найбільш помітно подешевшало у Полтавській та Чернівецькій областях — оренда там впала на 8-10% у порівнянні з лютим. Це — одна з найрізкіших корекцій за останні місяці.

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Водночас Київ, як і раніше, залишається найдорожчим містом для оренди. Середня вартість однокімнатної квартири у столиці сягнула 17 700 грн. Втім, ціна коливається в залежно від району: найдешевший — Деснянський, де за "однушку" просять у середньому 10 100 грн. А от на Печерську — елітному центрі столиці — середня вартість злетіла до 24 800 грн.

Ціни на оренду в Києві. Графіка: DIM.RIA

Пропозиція: регіони активізуються, Київ стримується

У березні на ринку оренди побільшало нових оголошень у низці областей. Зокрема, найбільше пожвавлення спостерігалося у Закарпатській, Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Харківській областях. Експерти вважають, що це може свідчити про повернення частини населення до великих міст або про намагання власників знайти орендарів на фоні слабшого попиту.

Цікаво, що Київ цього разу дещо "відступив" — у порівнянні з лютим кількість нових оголошень у столиці навіть скоротилася. Можливо, це наслідок сезонної динаміки або вичікувальної позиції власників, наголошують аналітики.

Кількість пропозицій. Графіка: DIM.RIA

Попит: орендарі стали обережнішими

З початком весни активність орендарів знизилася. У березні порівняно з лютим кількість пошукових запитів щодо оренди житла зменшилася у більшості регіонів.

Втім, винятки були. Зокрема, зросла активність на Сумщині, Кіровоградщині, Одещині та Львівщині. Там інтерес до оренди зростав, що може бути пов’язано з внутрішньою міграцією, зміною місця роботи або поверненням мешканців.

Водночас найбільше "випаровування" попиту зафіксували в Закарпатській, Житомирській і Тернопільській областях — традиційно привабливих для переселенців. Фахівці вважають, що це свідчить про відтік населення або адаптацію людей у нових умовах.

Попит на оренду квартир. Графіка: DIM.RIA

У березні співвідношення оголошень до відгуків у Києві склало 1:3, що свідчить про стабільний, хоча й не перегрітий попит. Проте в більшості інших регіонів ситуація суттєво відрізнялася: на одне оголошення припадало у десятки разів менше відгуків, що свідчить про перенасичення ринку або зниження платоспроможності населення.

Як повідомлялось, ринок нерухомості України відзначається різницею цін на оренду та рієлторські послуги залежно від регіону. Особливо помітний контраст спостерігається між Києвом та Львовом у вартості послуг реєлторів. У столиці стандартна комісія складає половину місячної орендної плати, тоді як у Львові вона може сягати повного місячного платежу.

Зазначимо також, переїзд у нову квартиру є важливою подією, яка вимагає уважного планування. Щоб успішно освоїтися на новому місці, необхідно не тільки добре організувати сам процес, але й обрати оптимальний час для переїзду. На це можуть впливати погодні умови, фінансові можливості, особисті відчуття комфорту і навіть астрологічні прогнози.