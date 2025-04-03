Оренда житла — як не переплатити рієлтору у Львові та Києві

Жінка передає ключи. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні — це складний механізм, де ціни на оренду та послуги ріелторів можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону. Особливо контрастною є ситуація в Києві та Львові, де вартість ріелторських послуг має разючі відмінності. Якщо у столиці стандартною є комісія в розмірі 50% від місячної орендної плати, то у Львові ця цифра може сягати 100%.

Як зазначив у коментарі "РБК-Україна" експерт з нерухомості Олег Дерлюк, рієлторська комісія складається з низки чинників.

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"Вартість послуг рієлтора залежить від кількох факторів, які можуть змінюватися залежно від регіону, конкретного рієлтора та специфіки ринку нерухомості. У більшості випадків це 50% від орендної плати, що означає, що при вартості оренди 10 000 гривень рієлтор отримає 5 000 гривень комісійних одноразово при оформленні договору", — пояснює експерт.

Як формується комісія рієлтора

Вартість послуг ріелтора — це не випадкова величина. Вона формується під впливом багатьох факторів, які можуть змінюватися залежно від регіону, конкретного ріелтора та специфіки ринку.

Регіональні особливості

Київський ринок оренди — це динамічне середовище з високим попитом та жорсткою конкуренцією. Це дозволяє ріелторам працювати з великою кількістю угод, що, своєю чергою, знижує відсоток комісії.

У Львові ж ринок менший, і конкуренція не така гостра. Це дає змогу ріелторам встановлювати вищі комісії, щоб компенсувати меншу кількість угод.

Витрати на ведення бізнесу

Утримання агентства нерухомості в Києві — це дорогий процес. Оренда офісу, реклама, зарплати співробітників — усе це вимагає значних фінансових вкладень. Щоб покрити ці витрати, ріелтори змушені підтримувати стандартний відсоток комісії на рівні 50%.

У Львові ж витрати на ведення бізнесу дещо нижчі, але це не призводить до зниження комісії. Навпаки, ріелтори використовують цю можливість для збільшення свого прибутку.

Тип нерухомості

Комісія ріелтора також залежить від типу нерухомості. Оренда елітного житла — це складний процес, який вимагає від ріелтора більше зусиль. Пошук платоспроможних клієнтів, проведення переговорів, юридичний супровід — усе це вимагає часу та досвіду. Тому комісія за оренду елітного житла може бути вищою, ніж за оренду звичайної квартири.

Додаткові послуги

Деякі ріелтори пропонують додаткові послуги, як-от юридичний супровід, перевірка орендаря або орендодавця, підготовка договорів. Ці послуги можуть входити у вартість комісії, а можуть оплачуватися окремо. Важливо уточнити цей момент до початку співпраці з ріелтором.

Львівський феномен: 100% комісії

Львів — це особливий регіон, де комісія ріелторів може сягати 100% від місячної орендної плати. Це викликає багато запитань та обурення серед орендарів, але експерт надав пояснення такому явищу.

Менший ринок та менша конкуренція

Львівський ринок оренди менший, ніж київський. Це означає, що ріелтори мають менше потенційних клієнтів. Щоб компенсувати це, вони підвищують комісію.

Нижчі орендні ставки

Орендні ставки у Львові можуть бути нижчими, ніж у Києві. Щоб забезпечити собі достатній прибуток, ріелтори підвищують комісію.

Вплив війни

Війна внесла свої корективи в ринок оренди. Багато людей переїхали до Львова, що спричинило зростання попиту на житло. Ріелтори скористалися цією ситуацією, щоб підвищити комісію.

"З початком повномасштабного вторгнення акценти потенційних орендарів змістилися на Західну Україну. Цінова політика у Львові практично зрівнялася зі столичними цінами, а подекуди навіть перевищувала їх. Незважаючи на високий попит, комісія рієлторів залишилася на рівні 100%", — зазначає Дерлюк.

Експерт підкреслює, що при виборі рієлтора варто звертати увагу не тільки на відсоток комісії, а й на спектр послуг, які він надає. Професійний агент має допомогти знайти оптимальний варіант житла, перевірити надійність орендодавця та підготувати юридично грамотний договір.

Зазначимо, оренда житла в Україні без посередників — поширена практика, але вимагає пильності. Хоча багато оголошень на спеціалізованих сайтах пропонують квартири безпосередньо від власників, серед них можуть траплятися шахрайські схеми. Тому важливо бути уважним та ретельно перевіряти кожну пропозицію, щоб уникнути неприємностей.

Також ми порівняли оренду житла в Україні та містах ЄС. Київ, відомий своїм контрастним характером і незламним духом, вирізняється на тлі інших європейських столиць доступністю житла. У той час, як у таких містах, як Варшава, Прага, Берлін, Мадрид і Париж, орендні ставки стрімко зростають, Київ пропонує відносно доступні варіанти проживання.