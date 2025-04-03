Аренда жилья — как не переплатить риелтору во Львове и Киеве

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине — это сложный механизм, где цены на аренду и услуги риелторов могут существенно отличаться в зависимости от региона. Особенно контрастной является ситуация в Киеве и Львове, где стоимость риэлторских услуг имеет разительные различия. Если в столице стандартной является комиссия в размере 50% от месячной арендной платы, то во Львове эта цифра может достигать 100%.

Как отметил в комментарии "РБК-Украина" эксперт по недвижимости Олег Дерлюк, риелторская комиссия складывается из ряда факторов.

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"Стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости. В большинстве случаев это 50% от арендной платы, что означает, что при стоимости аренды 10 000 гривен риелтор получит 5 000 гривен комиссионных единоразово при оформлении договора", — объясняет эксперт.

Как формируется комиссия риелтора

Стоимость услуг риелтора — это не случайная величина. Она формируется под влиянием многих факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка.

Региональные особенности

Киевский рынок аренды — это динамичная среда с высоким спросом и жесткой конкуренцией. Это позволяет риелторам работать с большим количеством сделок, что, в свою очередь, снижает процент комиссии.

Во Львове же рынок меньше, и конкуренция не такая острая. Это дает возможность риелторам устанавливать более высокие комиссии, чтобы компенсировать меньшее количество сделок.

Расходы на ведение бизнеса

Содержание агентства недвижимости в Киеве — это дорогостоящий процесс. Аренда офиса, реклама, зарплаты сотрудников — все это требует значительных финансовых вложений. Чтобы покрыть эти расходы, риелторы вынуждены поддерживать стандартный процент комиссии на уровне 50%.

Во Львове же расходы на ведение бизнеса несколько ниже, но это не приводит к снижению комиссии. Наоборот, риелторы используют эту возможность для увеличения своей прибыли.

Тип недвижимости

Комиссия риэлтора также зависит от типа недвижимости. Аренда элитного жилья — это сложный процесс, который требует от риэлтора больше усилий. Поиск платежеспособных клиентов, проведение переговоров, юридическое сопровождение — все это требует времени и опыта. Поэтому комиссия за аренду элитного жилья может быть выше, чем за аренду обычной квартиры.

Дополнительные услуги

Некоторые риелторы предлагают дополнительные услуги, такие как юридическое сопровождение, проверка арендатора или арендодателя, подготовка договоров. Эти услуги могут входить в стоимость комиссии, а могут оплачиваться отдельно. Важно уточнить этот момент до начала сотрудничества с риелтором.

Львовский феномен: 100% комиссии

Львов — это особый регион, где комиссия риэлторов может достигать 100% от месячной арендной платы. Это вызывает много вопросов и возмущения среди арендаторов, но эксперт предоставил объяснение такому явлению.

Меньший рынок и меньшая конкуренция

Львовский рынок аренды меньше, чем киевский. Это означает, что риелторы имеют меньше потенциальных клиентов. Чтобы компенсировать это, они повышают комиссию.

Более низкие арендные ставки

Арендные ставки во Львове могут быть ниже, чем в Киеве. Чтобы обеспечить себе достаточную прибыль, риелторы повышают комиссию.

Влияние войны

Война внесла свои коррективы в рынок аренды. Многие люди переехали во Львов, что повлекло за собой рост спроса на жилье. Риелторы воспользовались этой ситуацией, чтобы повысить комиссию.

"С началом полномасштабного вторжения акценты потенциальных арендаторов сместились на Западную Украину. Ценовая политика во Львове практически сравнялась со столичными ценами, а иногда даже превышала их. Несмотря на высокий спрос, комиссия риелторов осталась на уровне 100%", — отмечает Дерлюк.

Эксперт подчеркивает, что при выборе риелтора стоит обращать внимание не только на процент комиссии, но и на спектр услуг, которые он предоставляет. Профессиональный агент должен помочь найти оптимальный вариант жилья, проверить надежность арендодателя и подготовить юридически грамотный договор.

Отметим, аренда жилья в Украине без посредников - распространенная практика, но требует бдительности. Хотя многие объявления на специализированных сайтах предлагают квартиры непосредственно от владельцев, среди них могут встречаться мошеннические схемы. Поэтому важно быть внимательным и тщательно проверять каждое предложение, чтобы избежать неприятностей.

Также мы сравнили аренду жилья в Украине и городах ЕС. Киев, известный своим контрастным характером и несокрушимым духом, отличается на фоне других европейских столиц доступностью жилья. В то время, как в таких городах, как Варшава, Прага, Берлин, Мадрид и Париж, арендные ставки стремительно растут, Киев предлагает относительно доступные варианты проживания.