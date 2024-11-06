Марго Робби впервые показалась с новорожденным сыном - видео

Марго Робби. Фото: Reuters

Голливудская актриса Марго Робби впервые появилась на людях со своим первенцем. Звезду застали во время прогулки с малышом.

Фотографии звездной мамочки и ее семьи поделилось издание Daily Mail.

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Марго Робби впервые вышла на прогулку с малышом

@margotupdates 4 Ноября 2024 г. марготь и учиться и пройти со своим детям и мамой (многодневный mail claiming it's tom's matka) в пляже, Калифорния. - этот является марготом в первый государственный spotting since, legively giving birth on 17th October. - everyone seems to be happy and healthy 💓 [MARGOTROBBIE] ♬ mirrors - spideya

Папарацци застали знаменитость и ее семью на пляже Венис-Бич в Лос-Анджелесе. Марго вышла прогуляться со своим малышом в сопровождении мужа, режиссера Тома Акерли, и свекрови.

Счастливая семья неторопливо прогуливалась по улице с черной коляской, где спал малыш. А потом заглянула на кофе.

Для первой прогулки с сыном Марго выбрала джинсовый комбинезон и легкую белую рубашку. Свой образ новоиспеченная мамочка дополнила красными балетками и очками.

Напомним, малыш пары родился 17 октября, на две недели раньше назначенной даты родов. Несмотря на это, по словам инсайдеров, Марго и его сын чувствуют себя отлично.

Пока Робби и Акерли не спешат разглашать подробности о появлении первенца и держат его имя в тайне.

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