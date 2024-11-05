Позитив вперше стане батьком - фото, деталі

Позитив та Юлія Сахневич вперше стануть батьками — фото
Співак Позитив (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, поділилася радісною звісткою. Пара в очікуванні первістка.
Про поповнення подружжя оголосило в Instagram.
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У спільному дописі в соцмережі пара опублікувала щасливі чорно-білі світлини зі спільної фотосесії.
На фото Олексій та Юлія позували в обіймах одне одного в різних образах. У кадрі танцівниця продемонструвала вже помітно округлий животик.
На одному з фото Олексій ніжно склав руки на животі дружини у сердечко.
У коментарях пару привітали не лише шанувальники, а й зіркові колеги, серед яких Надя Дорофєєва, Даша Астаф'єва, Юрій Ткач та інші. Усі були просто приголомшені радісною новиною від подружжя.
Пара познайомилася під час знімань проєкту "Танці з зірками", де разом виходила на паркет. Тривалий час Олексій та Юлія приховували свій роман. У липні цього року пара оголосила про весілля.
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