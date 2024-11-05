Позитив впервые станет отцом — пфото, детали

Позитив и Юлия Сахневич впервые станут родителями — фото
Певец Позитив (Алексей Завгородний) и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, поделились радостным известием. Пара в ожидании первенца.
О пополнении супругов объявили в Instagram.
Позитив и Юлия Сахневич объявили о беременности
В общем сообщении в соцсети пара опубликовала счастливые черно-белые фото из совместной фотосессии.
На фото Алексей и Юлия позировали в объятиях друг друга в разных образах. В кадре танцовщица продемонстрировала уже заметно округлый животик.
На одном из фото Алексей нежно сложил руки на животе жены в сердечке.
В комментариях пару поздравили не только поклонники, но и звездные коллеги, среди которых Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Юрий Ткач и другие. Все были просто ошеломлены радостной новостью от супругов.
Пара познакомилась во время съемок проекта "Танцы со звездами", где вместе выходила на паркет. Долгое время Алексей и Юлия скрывали свой роман. В июле этого года пара объявила о свадьбе.
Напомним, ранее Анна Сагайдачная после развода с мужем объявила о второй беременности .
Также на днях актриса Марго Робби впервые стала мамой.
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