Позитив впервые станет отцом — пфото, детали

Позитив и Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/positiff

Певец Позитив (Алексей Завгородний) и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, поделились радостным известием. Пара в ожидании первенца.

О пополнении супругов объявили в Instagram.

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В общем сообщении в соцсети пара опубликовала счастливые черно-белые фото из совместной фотосессии.

На фото Алексей и Юлия позировали в объятиях друг друга в разных образах. В кадре танцовщица продемонстрировала уже заметно округлый животик.

Позитив с беременной женой. Фото: instagram.com/positiff

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/positiff

На одном из фото Алексей нежно сложил руки на животе жены в сердечке.

Позитив и его супруга Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/positiff

В комментариях пару поздравили не только поклонники, но и звездные коллеги, среди которых Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Юрий Ткач и другие. Все были просто ошеломлены радостной новостью от супругов.

Алексей Завгородний с супругой. Фото: instagram.com/positiff

Пара познакомилась во время съемок проекта "Танцы со звездами", где вместе выходила на паркет. Долгое время Алексей и Юлия скрывали свой роман. В июле этого года пара объявила о свадьбе.

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