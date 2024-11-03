Марго Роббі народила дитину

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Марго Роббі народила первістка. Малюк з'явився на світ 17 жовтня — трохи раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Видання зазначає, що в зірки, її чоловіка, режисера Тома Акерлі та їх синочка "все добре", і що батьки пари незабаром приїдуть, щоб познайомитися з онуком.

Вперше стало відомо про вагітність зірки після того, як у мережі з'явилися фотографії, на яких Роббі разом з чоловіком відпочиває в Італії. Номінантка на премію "Оскар" показала свій округлий животик в укороченому білому топі під час прогулянки на озері Комо.

Пара тримала свій роман у таємниці з моменту знайомства у 2013 році. Марго Роббі та Тома Акерлі почали зустрічатися після того, як довгий час дружили.

Раніше зірка серіалу "Пліткарка" повідомив, що вперше стане батьком. А також "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать майбутньої дитини.