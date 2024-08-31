Беременная звезда "Барби" Марго Робби в бикини засветила кругленький животик

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Марго Робби отдохнула с супругом, демонстрируя немалый животик в черном бикини во время отпуска на острове Пальмарола, Италия. 34-летняя австралийская актриса нежилась на солнце вместе с супругом Томом Акерли и друзьями.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара проводит последние несколько недель перед рождением своего первого ребенка. Марго не смотря на последние месяцы беременности, каталась с супругом на водном мотоцикле.

Звезда Барби была в коричневой соломенной шляпе и с соломенной пляжной сумкой. 34-летний супруг плавал в черных шортах. Пара спускалась со скалы в воду, а Том нежно придерживал беременную супругу за руку.

Марго ждет первого ребенка от Тома. Инсайдер сказал People: "Семья много значит для них обоих, и они поняли, что действительно хотят быть родителями. Они некоторое время держали это в тайне, но рады, что новости появились в СМИ".

Многочисленные источники подтвердили изданию People волнующую новость о паре, познакомившейся на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита" в 2013 году. Пара поженилась в 2016 году и является сопродюсерами ряда проектов, в частности Hulu's Dollface, через свою продюсерскую компанию LuckyCap Entertainment.

"Я была лучшей одинокой девушкой. От мысли об отношениях мне было дурно. Долго дружили. Я всегда была влюблена в него, но думала: "О, он никогда меня не полюбит". Не будь странной, Марго. Не будь глупой и скажи ему , что он тебе нравится. А потом это произошло, и я сказала", — рассказала она раньше Vogue о начале их романа с Акерли.

Пара не выходила вместе на красную дорожку до 2017 года, почти год после свадьбы.

"Я большая поклонница ведения бизнеса с партнером. Быть замужем на самом деле сделала жизнь гораздо веселее. Я обязана быть чьей-то супругой, я хочу быть лучше", — сказала она.

Пара работала вместе над несколькими проектами, в частности "Я, Тоня", "Хищные птицы" и "Барби".

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