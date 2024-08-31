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Вагітна зірка "Барбі" Марго Роббі у бікіні засвітила кругленький животик

31 серпня 2024 10:35
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Вагітна зірка "Барбі" Марго Роббі у бікіні засвітила кругленький животик
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Марго Роббі відпочила з чоловіком, демонструючи чималий животик у чорному бікіні під час відпустки на острові Пальмарола, Італія. 34-річна австралійська актриса ніжилась на сонці разом із чоловіком Томом Акерлі та друзями.

Про це пише Daily Mail.

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Пара проводить останні кілька тижнів перед народженням свої першої дитини. Марго, не дивлячись на останні місяці вагітності, каталася з чоловіком на водному мотоциклі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зірка Барбі була у коричневому солом’яному капелюсі та з солом’яною пляжною сумкою. 34-річний чоловік плавав у чорних шортах. Пара спускалася зі скелі до води, а Том ніжно притримував вагітну дружину за руку.

Марго чекає першу дитину від Тома. Інсайдер сказав People: "Сім’я багато значить для них обох, і вони зрозуміли, що справді хочуть бути батьками. Вони деякий час тримали це в таємниці, але раді, що новини з’явилися у медіа".

Численні джерела підтвердили виданню People хвилюючу новину про пару, яка познайомилася на зйомках драми про Другу світову війну "Французька сюїта" у 2013 році. Пара одружилася в 2016 році і є співпродюсерами низки проектів, зокрема Hulu's Dollface, через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment.

"Я була найкращою самотньою дівчиною. Від думки про стосунки мене було погано. Довго дружили. Я завжди була закохана в нього, але думала: "О, він ніколи мене не покохає". Не будь дивною, Марго. Не будь дурною і скажи йому, що він тобі подобається. А потім це сталося, і я сказала", — розповіла вона раніше Vogue про їхній ранній роман.

Пара не виходила разом на червону доріжку до 2017 року, майже рік після весілля.

"Я велика прихильниця ведення бізнесу з партнером. Бути заміжньою насправді зробило життя набагато веселішим. Я зобов’язана бути дружиною, я хочу бути кращою", — сказала вона.

Пара працювала разом над кількома проектами, зокрема "Я, Тоня", "Хижі птахи" та "Барбі".

Раніше ми писали, що Марго Роббі підкорила обкладинку глянцю.

Барбі Марго Роббі закордонні зірки фільм "Барбі"

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