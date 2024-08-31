Вагітна зірка "Барбі" Марго Роббі у бікіні засвітила кругленький животик

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Марго Роббі відпочила з чоловіком, демонструючи чималий животик у чорному бікіні під час відпустки на острові Пальмарола, Італія. 34-річна австралійська актриса ніжилась на сонці разом із чоловіком Томом Акерлі та друзями.

Про це пише Daily Mail.

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Пара проводить останні кілька тижнів перед народженням свої першої дитини. Марго, не дивлячись на останні місяці вагітності, каталася з чоловіком на водному мотоциклі.

Зірка Барбі була у коричневому солом’яному капелюсі та з солом’яною пляжною сумкою. 34-річний чоловік плавав у чорних шортах. Пара спускалася зі скелі до води, а Том ніжно притримував вагітну дружину за руку.

Марго чекає першу дитину від Тома. Інсайдер сказав People: "Сім’я багато значить для них обох, і вони зрозуміли, що справді хочуть бути батьками. Вони деякий час тримали це в таємниці, але раді, що новини з’явилися у медіа".

Численні джерела підтвердили виданню People хвилюючу новину про пару, яка познайомилася на зйомках драми про Другу світову війну "Французька сюїта" у 2013 році. Пара одружилася в 2016 році і є співпродюсерами низки проектів, зокрема Hulu's Dollface, через свою продюсерську компанію LuckyCap Entertainment.

"Я була найкращою самотньою дівчиною. Від думки про стосунки мене було погано. Довго дружили. Я завжди була закохана в нього, але думала: "О, він ніколи мене не покохає". Не будь дивною, Марго. Не будь дурною і скажи йому, що він тобі подобається. А потім це сталося, і я сказала", — розповіла вона раніше Vogue про їхній ранній роман.

Пара не виходила разом на червону доріжку до 2017 року, майже рік після весілля.

"Я велика прихильниця ведення бізнесу з партнером. Бути заміжньою насправді зробило життя набагато веселішим. Я зобов’язана бути дружиною, я хочу бути кращою", — сказала вона.

Пара працювала разом над кількома проектами, зокрема "Я, Тоня", "Хижі птахи" та "Барбі".

Раніше ми писали, що Марго Роббі підкорила обкладинку глянцю.