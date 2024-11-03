Марго Робби родила ребенка

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Голливудская актриса Марго Робби родила первенца. Малыш появился на свет 17 октября — несколько раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Марго Робби родила мальчика

Издание отмечает, что у звезды, ее мужа, режиссера Тома Акерли и их сына "все хорошо", и что родители пары в скором времени приедут, чтобы познакомиться с внуком.

Впервые стало известно о беременности звезды после того, как в сети появились фотографии, где Робби вместе с мужем отдыхает в Италии. Номинантка на премию "Оскар" показала свой округлый животик в укороченном белом топе во время прогулки по озеру Комо.

Пара держала свой роман в секрете с момента знакомства в 2013 году. Марго Робби и Тома Акерли начали встречаться после того, как долго дружили.

Ранее звезда сериала "Сплетница" сообщил, что впервые станет отцом. А также "Холостяк" Иракли Макацария и его жена рассекретили пол будущего ребенка.