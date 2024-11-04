Анна Сагайдачна після розлучення оголосила, що вдруге вагітна - відео

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Акторка Анна Сагайдачна поділилася із шанувальниками радісною звісткою. Зірка серіалу "Кріпосна" оголосила про другу вагітність.

Округлий животик знаменитість показала на відео в Instagram.

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35-річна акторка з'явилася у кадрі в ніжній білій сукні із плюшевим ведмедиком у руках. З усмішкою Анна показала на відео вже помітно округлий животик.

"Тепер я готова поділитися з вами", — лаконічно підписала відео зіркова матуся.

Окрім того, на безіменному пальці акторки фани могли побачити золоту обручку.

Хто саме став новим обранцем та батьком другої дитини Сагайдачної, вона поки не розголошує.

Як відомо, 2023 року акторка розлучилася зі своїм першим чоловіком Євгеном, від якого має сина Тимура. Про розставання Анна розповіла лише в червні цього року, але не стала вдаватися до деталей.

Анна Сагайдачна з колишнім чоловіком. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Раніше стало відомо, що акторка Марго Роббі вперше стала мамою.

Також ми писали, що Іраклі Макацарія та його дружина розсекретили стать другої дитини.