Анна Сагайдачная после развода объявила, что второй раз беременна - видео

Звезда "Крепостной" после развода объявила о второй беременности
Актриса Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостным известием. Звезда сериала "Крепостная" объявила о второй беременности .
Округлый животик знаменитость показала на видео в Instagram.
Анна Сагайдачная второй раз беременна
35-летняя актриса появилась в кадре в нежном белом платье с плюшевым мишкой в руках. С улыбкой Анна показала на видео уже заметно округлившийся животик.
"Теперь я готова поделиться с вами", — лаконично подписала видеозвездная мамочка.
Кроме того, на безымянном пальце актрисы фаны могли увидеть золотое кольцо.
Кто именно стал новым избранником и отцом второго ребенка Сагайдачной, он пока не разглашает.
Как известно, в 2023 году актриса рассталась со своим первым мужем Евгением, от которого есть сын Тимура. О расставании Анна рассказала только в июне этого года, но не стала прибегать к деталям.
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