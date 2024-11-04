Анна Сагайдачная после развода объявила, что второй раз беременна - видео

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса Анна Сагайдачная поделилась с поклонниками радостным известием. Звезда сериала "Крепостная" объявила о второй беременности .

Округлый животик знаменитость показала на видео в Instagram.

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35-летняя актриса появилась в кадре в нежном белом платье с плюшевым мишкой в руках. С улыбкой Анна показала на видео уже заметно округлившийся животик.

"Теперь я готова поделиться с вами", — лаконично подписала видеозвездная мамочка.

Кроме того, на безымянном пальце актрисы фаны могли увидеть золотое кольцо.

Кто именно стал новым избранником и отцом второго ребенка Сагайдачной, он пока не разглашает.

Как известно, в 2023 году актриса рассталась со своим первым мужем Евгением, от которого есть сын Тимура. О расставании Анна рассказала только в июне этого года, но не стала прибегать к деталям.

Анна Сагайдачная с бывшим мужем. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Ранее стало известно, что актриса Марго Робби впервые стала мамой.

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