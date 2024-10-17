Позитив розкритикував Настю Каменських за нові пісні іспанською - відео

Не на часі — відомий співак розкритикував іспаномовні пісні Каменських
Репер Позитив (Олексій Завгородній) відреагував на нові іспаномовні пісні співачки Насті Каменських. Артист вважає, що дружина його колишнього друга Потапа рухається не втому напрямку.
Про це Олексій сказав в інтерв'ю "Муз_Тренд".
Позитив висловився про нові пісні Каменських
Зараз співачка здебільшого перебуває за кордоном та намагається побудувати там свою кар'єру. Каменських націлилася на іспаномовну аудиторію, тож і нові пісні тепер пише не українською.
На думку Позитива, така позиція співачки не доречна під час повномасштабної війни.
"Можу сказати тільки особисто, і це навіть не критика. Не думаю, що співати для іноземної аудиторії правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі, як вона це робить. Це лише моя думка", — висловився співак.
Як пояснив Олексій, сьогодні українські артисти мають залишатися у своїй країні. Проте розширювати свою аудиторію теж потрібно, адже сьогодні це можливість донести важливий меседж для світу.
"Я думаю, що зараз головна місія українських артистів — це бути тут і працювати для своєї аудиторії. І це правильно — намагатися розширювати свою аудиторію. Головне — знати англійську мову. Наприклад, якщо казати про "Євробачення", то це дійсно важливо. Раніше, коли тільки було телебачення, не було інтернету, якраз був шанс артисту з іншої країни показати себе в Європі й на весь світ" — поділився думкою Позитив.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вперше за довгий час показалася в обіймах Потапа.
Раніше концерт "Океан Ельзи" в Києві перервала російська атака.
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