Позитив розкритикував Настю Каменських за нові пісні іспанською - відео

Співак Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Репер Позитив (Олексій Завгородній) відреагував на нові іспаномовні пісні співачки Насті Каменських. Артист вважає, що дружина його колишнього друга Потапа рухається не втому напрямку.

Про це Олексій сказав в інтерв'ю "Муз_Тренд".

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Зараз співачка здебільшого перебуває за кордоном та намагається побудувати там свою кар'єру. Каменських націлилася на іспаномовну аудиторію, тож і нові пісні тепер пише не українською.

На думку Позитива, така позиція співачки не доречна під час повномасштабної війни.

"Можу сказати тільки особисто, і це навіть не критика. Не думаю, що співати для іноземної аудиторії правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі, як вона це робить. Це лише моя думка", — висловився співак.

Як пояснив Олексій, сьогодні українські артисти мають залишатися у своїй країні. Проте розширювати свою аудиторію теж потрібно, адже сьогодні це можливість донести важливий меседж для світу.

"Я думаю, що зараз головна місія українських артистів — це бути тут і працювати для своєї аудиторії. І це правильно — намагатися розширювати свою аудиторію. Головне — знати англійську мову. Наприклад, якщо казати про "Євробачення", то це дійсно важливо. Раніше, коли тільки було телебачення, не було інтернету, якраз був шанс артисту з іншої країни показати себе в Європі й на весь світ" — поділився думкою Позитив.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вперше за довгий час показалася в обіймах Потапа.

Раніше концерт "Океан Ельзи" в Києві перервала російська атака.