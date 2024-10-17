Позитив раскритиковал Настю Каменских за новые песни на испанском - видео

Певец Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) отреагировал на новые испаноязычные песни певицы Насти Каменских. Артист считает, что супруга его бывшего друга Потапа двигается не в том направлении.

Об этом Алексей сказал в интервью "Муз_Тренд".

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Сейчас певица в большинстве своем находится за границей и пытается построить там свою карьеру. Каменских нацелилась на испаноязычную аудиторию, поэтому и новые песни теперь пишет не на украинском.

По мнению Позитива, такая позиция певицы не уместна во время полномасштабной войны.

"Могу сказать только лично, и это даже не критика. Не думаю, что петь для иностранной аудитории правильно. Я не считаю, что это сейчас своевременно, как она это делает. Это только мое мнение" , — высказался певец.

Как пояснил Алексей, сегодня украинские артисты должны оставаться в своей стране. Однако расширять свою аудиторию тоже нужно, ведь сегодня это возможность донести важный месседж миру.

"Я думаю, что сейчас главная миссия украинских артистов — это быть здесь и работать для своей аудитории. И это правильно — пытаться расширять свою аудиторию. Главное — знать английский язык. Например, если говорить о "Евровидении", то это действительно важно. Раньше когда только было телевидение, не было интернета, как раз был шанс артисту из другой страны показать себя в Европе и на весь мир", — поделился мнением Позитив.

Напомним, недавно Настя Каменских впервые за долгое время показалась в объятиях Потапа.

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