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Російська атака перервала концерт "Океану Ельзи" — сотні фанів сховались у метро

16 жовтня 2024 21:03
Валерія Соколенко - Редактор
Тривога обірвала концерт "Океану Ельзи" в Палаці Спорту — відео
Палац спорту. Фото: Новини.LIVE
Валерія Соколенко - Редактор

Повітряна атака зіпсувала довгоочікуваний концерт українського гурту "Океану Ельзи" в Палаці спорту. Артисти вимушені були попросити своїх слухачів знайти безпечне укриття.

На концерті перебували журналісти Новини.LIVE 

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Тривога обірвала концерт "Океану Ельзи" в Палаці спорту

Близько 21:00 у столиці пролунала повітряна тривога. Росія знову атакує Київ. Водночас у Палаці спорту сотні фанатів насолоджувались музикою гурту "Океан Ельзи". 

Виступи зупинили і попросили всіх перейти до найближчого укриття — а саме станцію метро "Палац спорту".

Фанати гурту не витрачають час дарма і вирішили поспівати улюблені пісні. "І я на небі" зазвучала в київському метрополітені.

Нагадаємо, українська телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова засвітились на концерті гурту "Океан Ельзи".Також працівники ТЦК влаштували рейд під Палацом спорту після концерту.

Київ концерт українські зірки повітряна тривога "Океан Ельзи"

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