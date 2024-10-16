Тривога обірвала концерт "Океану Ельзи" в Палаці Спорту — відео

Палац спорту. Фото: Новини.LIVE

Повітряна атака зіпсувала довгоочікуваний концерт українського гурту "Океану Ельзи" в Палаці спорту. Артисти вимушені були попросити своїх слухачів знайти безпечне укриття.

На концерті перебували журналісти Новини.LIVE

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Тривога обірвала концерт "Океану Ельзи" в Палаці спорту

Близько 21:00 у столиці пролунала повітряна тривога. Росія знову атакує Київ. Водночас у Палаці спорту сотні фанатів насолоджувались музикою гурту "Океан Ельзи".

Виступи зупинили і попросили всіх перейти до найближчого укриття — а саме станцію метро "Палац спорту".

Фанати гурту не витрачають час дарма і вирішили поспівати улюблені пісні. "І я на небі" зазвучала в київському метрополітені.

Нагадаємо, українська телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова засвітились на концерті гурту "Океан Ельзи".Також працівники ТЦК влаштували рейд під Палацом спорту після концерту.