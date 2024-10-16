Тревога оборвала концерт "Океана Эльзы" во Дворце Спорта.

Российская атака прервала концерт "Океана Ельзи" — сотни фанов спрятались в метро
Воздушная тревога испортила долгожданный концерт украинской группы "Океана Ельзи" во Дворце спорта. Артисты вынуждены были попросить своих слушателей найти безопасное укрытие.
На концерте находились журналисты Новини.LIVE.
Тревога прервала концерт "Океана Эльзы" во Дворце спорта
Около 21:00 в столице прозвучала воздушная тревога. Россия снова атакует Киев. В то же время во Дворце спорта сотни фанатов наслаждались музыкой группы "Океан Эльзы".
Выступления остановили и попросили всех перейти к ближайшему укрытию — а именно станцию метро "Дворец спорта".
Фанаты группы не теряют время зря и решили спеть любимые песни. "І я на небі" разноситься по киевскому метрополитену.
Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова засветились на концерте группы "Океан Эльзы". Также работники ТЦК устроили рейд под Дворцом спорта после концерта.
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