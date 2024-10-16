Тревога оборвала концерт "Океана Эльзы" во Дворце Спорта.

Дворец спорта. Фото: Новини.LIVE

Воздушная тревога испортила долгожданный концерт украинской группы "Океана Ельзи" во Дворце спорта. Артисты вынуждены были попросить своих слушателей найти безопасное укрытие.

На концерте находились журналисты Новини.LIVE.

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Около 21:00 в столице прозвучала воздушная тревога. Россия снова атакует Киев. В то же время во Дворце спорта сотни фанатов наслаждались музыкой группы "Океан Эльзы".

Выступления остановили и попросили всех перейти к ближайшему укрытию — а именно станцию метро "Дворец спорта".

Фанаты группы не теряют время зря и решили спеть любимые песни. "І я на небі" разноситься по киевскому метрополитену.

Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова засветились на концерте группы "Океан Эльзы". Также работники ТЦК устроили рейд под Дворцом спорта после концерта.