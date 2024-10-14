Настя Каменських показалася з Потапом вперше за довгий час - фото

Каменських вперше за довгий час показалася з Потапом та заговорила про сім'ю
Співачка Настя Каменських вперше за тривалий час поділилася спільною світлиною зі своїм чоловіком, репером Потапом. Виконавиця в новій публікації заговорила про свою сім'ю.
Світлини з рідними Каменських опублікувала на своїй іспаномовній сторінці в Instagram.
Настя Каменських показала фото з Потапом та родиною
Співачка продовжує активно просувати свій блог у соцмережах для іспаномовної аудиторії. Так, Каменських вирішила розповісти закордонним фанатам про свою родину.
Настя опублікувала архівний кадр, на якому маленька вона позує разом зі своєю мамою та батьком.
"Сім'я — це серце всього, чим я є. Моя мама Ліда, з її безумовною любов'ю, завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоча його вже немає з нами, завжди в моїх думках і в моєму серці", — написала співачка.
А вже на наступній світлині Каменських показалася в обіймах Потапа та зворушила розповіддю про їхні стосунки.
"Мій коханий чоловік Льоша, мій супутник життя, підтримує мене в кожному моєму кроці", — написала виконавиця.
Також артистка показала свою собачку на ім'я Мімі, яку також вважає повноцінним членом родини.
"І, звичайно, наша маленька Мімі, ніжність якої наповнює нас щастям. Кожен з них нагадує мені, як мені пощастило, що навколо мене така міцна мережа любові. Сім'я — це все", — висловилася Каменських.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських нарвалася на хейт через нову іспаномовну пісню.
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