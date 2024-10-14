Настя Каменських показалася з Потапом вперше за довгий час - фото

Настя Каменських та Потап. Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських вперше за тривалий час поділилася спільною світлиною зі своїм чоловіком, репером Потапом. Виконавиця в новій публікації заговорила про свою сім'ю.

Світлини з рідними Каменських опублікувала на своїй іспаномовній сторінці в Instagram.

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Співачка продовжує активно просувати свій блог у соцмережах для іспаномовної аудиторії. Так, Каменських вирішила розповісти закордонним фанатам про свою родину.

Настя опублікувала архівний кадр, на якому маленька вона позує разом зі своєю мамою та батьком.

"Сім'я — це серце всього, чим я є. Моя мама Ліда, з її безумовною любов'ю, завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоча його вже немає з нами, завжди в моїх думках і в моєму серці", — написала співачка.

Маленька Настя Каменських з батьками. Фото: instagram.com/nkblog

А вже на наступній світлині Каменських показалася в обіймах Потапа та зворушила розповіддю про їхні стосунки.

"Мій коханий чоловік Льоша, мій супутник життя, підтримує мене в кожному моєму кроці", — написала виконавиця.

Потап та Настя Каменських. Фото: instagram.com/nkblog

Також артистка показала свою собачку на ім'я Мімі, яку також вважає повноцінним членом родини.

"І, звичайно, наша маленька Мімі, ніжність якої наповнює нас щастям. Кожен з них нагадує мені, як мені пощастило, що навколо мене така міцна мережа любові. Сім'я — це все", — висловилася Каменських.

Настя Каменських зі своєю собакою. Фото: instagram.com/nkblog

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських нарвалася на хейт через нову іспаномовну пісню.

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