Настя Каменских показалась с Потапом впервые за долгое время.

Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и заговорила о семье
Певица Настя Каменских впервые за длительное время поделилась общим фото со своим мужем, рэпером Потапом. Исполнительница в новой публикации заговорила о своей семье.
Фотографии с родными Каменских опубликовала на своей испаноязычной странице в Instagram.
Настя Каменских показала фото с Потапом и семьей
Певица продолжает активно продвигать свой блог в соцсетях для испаноязычной аудитории. Так, Каменских решила рассказать зарубежным фанатам о своей семье.
Настя опубликовала архивный кадр, на котором маленькая она позирует вместе со своей мамой и отцом.
"Семья — это сердце всего, чем я являюсь. Моя мама Лида, с ее безусловной любовью, всегда была моей величайшей силой. Мой папа Алексей, хотя его уже нет с нами, всегда в моих мыслях и в моем сердце", — написала певица.
А уже на следующей фотографии Каменских показалась в объятиях Потапа и тронула рассказом об их отношениях.
"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня в каждом моем шаге", — написала исполнительница.
Также артистка показала свою собачку по имени Мими, которую также считает полноценным членом семьи.
"И, конечно, наша маленькая Мими, нежность которой наполняет нас счастьем. Каждый из них напоминает мне, как мне повезло, что вокруг меня такая крепкая сеть любви. Семья — это все", — высказалась Каменских.
Напомним, недавно Настя Каменских нарвалась на хейт из-за новой испаноязычной песни.
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