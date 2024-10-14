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Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и заговорила о семье

14 октября 2024 12:09
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Настя Каменских показалась с Потапом впервые за долгое время.
Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/kamenskux
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Настя Каменских впервые за длительное время поделилась общим фото со своим мужем, рэпером Потапом. Исполнительница в новой публикации заговорила о своей семье.

Фотографии с родными Каменских опубликовала на своей испаноязычной странице в Instagram.

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Певица продолжает активно продвигать свой блог в соцсетях для испаноязычной аудитории. Так, Каменских решила рассказать зарубежным фанатам о своей семье.

Настя опубликовала архивный кадр, на котором маленькая она позирует вместе со своей мамой и отцом.

"Семья — это сердце всего, чем я являюсь. Моя мама Лида, с ее безусловной любовью, всегда была моей величайшей силой. Мой папа Алексей, хотя его уже нет с нами, всегда в моих мыслях и в моем сердце", — написала певица.

Маленькая Настя Каменских с родителями
Маленькая Настя Каменских с родителями. Фото: instagram.com/nkblog

А уже на следующей фотографии Каменских показалась в объятиях Потапа и тронула рассказом об их отношениях.

"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня в каждом моем шаге", — написала исполнительница.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских. Фото: instagram.com/nkblog

Также артистка показала свою собачку по имени Мими, которую также считает полноценным членом семьи.

"И, конечно, наша маленькая Мими, нежность которой наполняет нас счастьем. Каждый из них напоминает мне, как мне повезло, что вокруг меня такая крепкая сеть любви. Семья — это все", — высказалась Каменских.

Настя Каменских со своей собакой
Настя Каменских со своей собакой. Фото: instagram.com/nkblog

Напомним, недавно Настя Каменских нарвалась на хейт из-за новой испаноязычной песни.

Ранее в сети появились слухи о беременности Леси Никитюк.

Потап Настя Каменских семья украинские звезды звездная пара

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