Могут ли забрать ипотечное жилье за долги во время войны

Мужчина и женщина среди коробок. Фото: Freepik

Покупка квартиры в кредит — обычная практика в Украине, но война создала финансовые трудности для многих, усложняя выплату ипотеки. В таких условиях возникает вопрос, могут ли банки или МФО забрать жилье за долги. Законодательство Украины предусматривает возможность взыскания жилья за долги, но существуют определенные ограничения и условия, которые защищают права должников.

Как пояснил адвокат Владислав Зайцев "Фактам ICTV", на период военного положения и 30 дней после его завершения в Украине действует мораторий на взыскание недвижимости по потребительским кредитам. Это означает:

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банк не может оформить на себя ипотечное жилье должника;

запрещено принудительно продавать квартиру на аукционе;

нельзя выселять жильцов, даже если есть решение суда.

Эти нормы закреплены в Законе Украины "Об ипотеке" (пункт 5-2 Заключительных положений).

"На период военного положения кредитор не может реализовать свои права на приобретение жилья должника, его продажу или выставление на электронный аукцион", — отметил адвокат.

Однако есть важные исключения:

если кредитный договор заключен после 17 марта 2022 года, мораторий не действует — кредитор может инициировать изъятие жилья;

если заем оформлен не для покупки жилья, а для бизнеса или других нужд, мораторий тоже не распространяется.

Как банк может изъять жилье после войны

Изъятие ипотечной квартиры возможно только после прохождения официальной процедуры:

судебный процесс — банк обращается в суд с иском о взыскании долга;

исполнительное производство — если суд вынес решение в пользу банка, открывается исполнительное производство;

взыскание средств — сначала взыскивают деньги должника (если есть);

арест и продажа жилья — если денег недостаточно, имущество описывается, оценивается и выставляется на продажу.

Однако во время войны эта процедура усложнена. Если квартира находится в зоне боевых действий или на оккупированной территории, исполнитель не имеет права инициировать взыскание.

"На период военного положения действует запрет на любые меры принудительного исполнения решений в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях", — подчеркнул Зайцев.

Он также добавил, что квартиру могут забрать, если сумма долга превышает 20 минимальных зарплат. В 2025 году это около 134 000 грн.

Что делать, если угрожают забрать жилье

Не паникуйте и не подписывайте документы без консультации юриста.

Требуйте официальные документы — решение суда, исполнительное производство.

Обращайтесь к адвокату — он поможет определить законность действий кредитора.

Договаривайтесь с банком о реструктуризации долга или кредитных каникулах.

"Кредиторы часто используют психологическое давление, чтобы заставить должника погасить долг. Однако принудительное выселение — это крайняя мера, которая требует сложной процедуры", — добавил Зайцев.

Как сообщалось, война в Украине существенно повлияла на рынок недвижимости и ипотечное кредитование, однако потребность в жилье остается высокой. В 2025 году ипотечные программы адаптируются к военным реалиям, предлагая особые условия для украинцев. Важно понимать, как военное положение влияет на ипотеку и каковы особенности оформления кредита в этих условиях.

Отметим также, что из более 350 жилых комплексов, строящихся в крупнейших городах Украины, только четверть предлагает рассрочку на три года. Большинство застройщиков ограничивают финансовую отсрочку 1-2 годами, а треть — периодом от полугода до полутора.