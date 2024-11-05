Володимир Остапчук замилував особливою фотосесією з молодою дружиною

Остапчук показав осінню фотосесію з вагітною дружиною
Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук (дівоче прізвище Полтавська) вже незабаром стануть батьками. Зіркове подружжя знялись в спільній фотосесії на природі.
Відповідні публікації з’явились в соцмережах телеведучого та інфлюєнсерки.
Осіння фотосесія Володимира та Катерини Остапчук
Блогерка, яка на 16 років молодша за телеведучого, перебуває на останніх тижнях вагітності. Володимир та Катерина не часто тішать підписників спільними фотосесіями. Останню 40-річний шоумен показував в червні.
На нових фотографіях Остапчук прогулялись столичним Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка НАН України. Як і в житті, Катерина зробила акцент на своєму животику.
Володимир Остапчук не став розписувати публікацію та ділитися своїми враженнями. Він лише лаконічно написав — "Люблю нас". Зазначимо, що зіркове подружжя чекає на появу сина, якого вже назвали Тимофієм.
Лайки під постом поставили і деякі представники українського шоу-бізнесу. серед них, зокрема, акторка Наталка Денисенко, блогерка Раміна Есхакзай, шоумен Нікіта Добринін, дизайнерки Катя Сильченко, Ельвіра Гасанова та інші.
За декілька годин публікація набрала понад 13 тисяч лайків. Більшості з користувачів сподобалась локація для фотосесії та колірна гамма.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук згадала останній візит до спортзалу. Також ми розповідали, що репер Позитив та хореографиня Юлія Сахневич вперше стануть батьками.
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