Володимир Остапчук замилував особливою фотосесією з молодою дружиною

Телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Володимир Остапчук та блогерка Катерина Остапчук (дівоче прізвище Полтавська) вже незабаром стануть батьками. Зіркове подружжя знялись в спільній фотосесії на природі.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах телеведучого та інфлюєнсерки.

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Блогерка, яка на 16 років молодша за телеведучого, перебуває на останніх тижнях вагітності. Володимир та Катерина не часто тішать підписників спільними фотосесіями. Останню 40-річний шоумен показував в червні.

На нових фотографіях Остапчук прогулялись столичним Національним ботанічним садом імені М. М. Гришка НАН України. Як і в житті, Катерина зробила акцент на своєму животику.

Володимир та Катерина Остапчук в столичному ботсаду. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук не став розписувати публікацію та ділитися своїми враженнями. Він лише лаконічно написав — "Люблю нас". Зазначимо, що зіркове подружжя чекає на появу сина, якого вже назвали Тимофієм.

Лайки під постом поставили і деякі представники українського шоу-бізнесу. серед них, зокрема, акторка Наталка Денисенко, блогерка Раміна Есхакзай, шоумен Нікіта Добринін, дизайнерки Катя Сильченко, Ельвіра Гасанова та інші.

За декілька годин публікація набрала понад 13 тисяч лайків. Більшості з користувачів сподобалась локація для фотосесії та колірна гамма.

Володимир Остапчук не відходив від вагітної дружини. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Фотосесія Володимира та Катерина Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Катерина Остапчук згадала останній візит до спортзалу. Також ми розповідали, що репер Позитив та хореографиня Юлія Сахневич вперше стануть батьками.