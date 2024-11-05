Владимир Остапчук восхитил особой фотосессией с молодой женой

Телеведущий Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Шоумен Владимир Остапчук и блогер Екатерина Остапчук (девичья фамилия Полтавская) уже вскоре станут родителями. Звездные супруги снялись в общей фотосессии на природе.

Соответствующие публикации появились в соцсетях телеведущего и инфлюенсера.

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Блогер, которая на 16 лет младше телеведущего, находится на последних неделях беременности. Владимир и Екатерина не часто радуют подписчиков совместными фотосессиями. Последнюю 40-летний шоумен показывал в июне.

На новых фотографиях Остапчук прогулялись по столичному Национальному ботаническому саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины. Как и в жизни, Екатерина сделала акцент на своем животике.

Владимир и Екатерина Остапчук в столичном ботсаду. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук не стал расписывать публикацию и делиться своими впечатлениями. Он лишь лаконично написал — "Люблю нас". Отметим, что звездные супруги ждут появления сына, которого уже назвали Тимофеем.

Лайки под постом поставили и некоторые представители украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, актриса Наталка Денисенко, блогер Рамина Эсхакзай, шоумен Никита Добрынин, дизайнер Катя Сильченко, Эльвира Гасанова и другие.

За несколько часов публикация набрала более 13 тысяч лайков. Большинству пользователей понравилась локация для фотосессии и цветовая гамма.

Владимир Остапчук не отходил от беременной жены. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Фотосессия Владимира и Екатерины Остапчук. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что Екатерина Остапчук вспомнила последний визит в спортзал. Также мы рассказывали, что рэпер Позитив и хореограф Юлия Сахневич впервые станут родителями.