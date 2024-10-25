Вагітна блогерка Катерина Остапчук згадала останній візит до спортзалу

Телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Третя дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, відповіла на деякі запитання від підписників. Інфлюєнсерка зараз на 32-му тижні вагітності. Зокрема, 24-річна блогерка пригадала, коли востаннє була в спортзалі.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами блогерки, весь період вагітності вона не відвідувала спортзал. Останній візит був за декілька днів до того, як дружина 40-річного телеведучого дізналась — вона чекає на первістка. З того часу в спортзалі Катерина не тренувалась.

Останній візит Катерини Остапчук до спортзалу. Скриншот: Instagram/poka.tya

Блогерка відповіла на інші запитання. Одна з користувачок соцмережі поцікавилась, чи буде зіркове подружжя шукати няню, або ж Катерина планує справлятися з усіма клопотами сама.

"Няню вже знайшли, плюс в мене є чоловік. Це і його дитина. Сама справлятися я не планувала б навіть при відсутності няні", — зауважила Остапчук.

Також Остапчук озвучила дату першого УЗД. Його Катерина зробила 20 квітня. Зазначимо, зіркове подружжя чекає на появу сина. Йому вже дали ім’я — Тимофій.

Одне з УЗД Катерини Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Катерина Остапчук поділилася переживаннями перед пологами. Також ми розповідали, що дружина Володимира Остапчука обурилась на журналістку через статтю про себе.