Беременная блогер Екатерина Остапчук вспомнила последний визит в спортзал

Беременная жена Остапчука вспомнила последний визит в спортзал
Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, ответила на некоторые вопросы от подписчиков. Инфлюенсер сейчас на 32-й неделе беременности. В частности, 24-летняя блогер вспомнила, когда последний раз была в спортзале.
Соответствующие сториз появились в ее Instagram.
Беременная Екатерина Остапчук о спортзале
По словам блогера, весь период беременности она не посещала спортзал. Последний визит был за несколько дней до того, как жена 40-летнего телеведущего узнала — она ждет первенца. С этого времени в спортзале Екатерина не тренировалась.
Блогер ответила на другие вопросы. Одна из пользователей соцсети поинтересовалась, будут ли звездные супруги искать няню, или Екатерина планирует справляться со всеми хлопотами сама.
"Няню уже нашли, плюс у меня есть муж. Это и его ребенок. Сама справляться я не планировала бы даже при отсутствии няни", — отметила Остапчук.
Также Остапчук озвучила дату первого УЗИ. Его Екатерина сделала 20 апреля. Отметим, звездные супруги ждут появления сына. Ему уже дали имя — Тимофей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Екатерина Остапчук поделилась переживаниями перед родами. Также мы рассказывали, что жена Владимира Остапчука возмутилась журналисткой из-за статьи о себе.
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