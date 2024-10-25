Беременная блогер Екатерина Остапчук вспомнила последний визит в спортзал

Телеведущий Владимир Остапчук с супругой Екатериной. Фото: instagram/vova_ostapchuk

Третья жена телеведущего Владимира Остапчука, блогер Екатерина Остапчук, ответила на некоторые вопросы от подписчиков. Инфлюенсер сейчас на 32-й неделе беременности. В частности, 24-летняя блогер вспомнила, когда последний раз была в спортзале.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Беременная Екатерина Остапчук о спортзале

По словам блогера, весь период беременности она не посещала спортзал. Последний визит был за несколько дней до того, как жена 40-летнего телеведущего узнала — она ждет первенца. С этого времени в спортзале Екатерина не тренировалась.

Последний визит Екатерины Остапчук в спортзал. Скриншот: Instagram/poka.tya

Блогер ответила на другие вопросы. Одна из пользователей соцсети поинтересовалась, будут ли звездные супруги искать няню, или Екатерина планирует справляться со всеми хлопотами сама.

"Няню уже нашли, плюс у меня есть муж. Это и его ребенок. Сама справляться я не планировала бы даже при отсутствии няни", — отметила Остапчук.

Также Остапчук озвучила дату первого УЗИ. Его Екатерина сделала 20 апреля. Отметим, звездные супруги ждут появления сына. Ему уже дали имя — Тимофей.

Одно из УЗИ Екатерины Остапчук. Скриншот: Instagram/poka.tya

Напомним, ранее мы рассказывали, что Екатерина Остапчук поделилась переживаниями перед родами. Также мы рассказывали, что жена Владимира Остапчука возмутилась журналисткой из-за статьи о себе.