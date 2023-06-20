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Юрист объяснила, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за больным родственником

20 июня 2023 11:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - могут ли призвать мужчину, ухаживающего за больным родственником
Уход за больным человеком. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно украинскому законодательству, во время всеобщей мобилизации в Украине, определенные категории людей имеют право на отсрочку от призыва. Это преимущественно относится к лицам, осуществляющим постоянный уход за больными родственниками. 

Об этом сообщила юрист Татьяна Козян.

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Что известно про отсрочку мобилизации в Украине

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предоставляет возможность не идти на военную службу тем, кто ухаживает за близкими, нуждающимися в постоянном уходе по решению медицинских комиссий.

Особое внимание обращается на то, что концепции "ухода" и "опеки" имеют схожие черты, но первое более обширное понятие. В рамках ухода учитываются не только лица, страдающие психическими заболеваниями, но и другие категории населения.

Это могут быть, например, инвалиды I и II группы (включая инвалидов с детства) или лица, достигшие 80-летнего возраста и неспособные самостоятельно заботиться о своих бытовых потребностях. Важным условием для предоставления отсрочки является совместное проживание с теми, за кем осуществляется уход. Если подопечный живет отдельно от того, кто его обслуживает, это может стать препятствием для получения отсрочки.

Какие документы нужны для ухода за больным

Для официального подтверждения статуса ухаживающего за нуждающимся человеком, необходимо собрать некоторые важные документы. В список обязательных входят:

  • Паспорта и свидетельства о налоговом идентификационном номере (ИНН) как уходящего, так и того, за кем предполагается уход;
  • Документ, подтверждающий родственные связи между заявителем и лицом, нуждающимся в уходе;
  • Если нуждающийся в уходе является инвалидом, требуются соответствующие документы, подтверждающие этот статус;
  • Также необходимы документы, подтверждающие общее место жительства заявителя и лица, нуждающегося в уходе.

Стоит отметить, что для многодетных родителей также может быть актуален вопрос мобилизации. Под многодетной семьей понимается семья, где законные супруги живут вместе и воспитывают как минимум трое детей.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие граждане вынуждены были бежать из своих домов, чтобы избежать оккупации и других последствий вооруженного нападения. В результате такие лица получили статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых есть и военнообязанные.

Также мы писали, что в мае 2023 года правительство расширило критерии определения "критически важных предприятий" и упростило процедуру бронирования их работников. Таким образом, предприятия теперь могут сохранить важные кадры, но надо помнить, что бронь не является пожизненным "иммунитетом" от мобилизации.

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