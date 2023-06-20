Мобілізація в Україні - чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича

Догляд за хворою людиною. Фото: google

Згідно з українським законодавством, під час загальної мобілізації в Україні певні категорії людей мають право на відстрочку від призову. Це переважно стосується осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами.

Про це повідомила юрист Тетяна Козян.

Читайте також:

Що відомо про відстрочку мобілізації в Україні

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" надає можливість не йти на військову службу тим, хто доглядає близьких, які потребують постійного догляду за рішенням медичних комісій.

Особлива увага звертається те що, що концепції "догляду" і "опіки" мають схожі риси, але перше найбільш широке поняття. У рамках догляду враховуються не лише особи, які страждають на психічні захворювання, а й інші категорії населення.

Це можуть бути, наприклад, інваліди І та ІІ групи (включаючи інвалідів з дитинства) або особи, які досягли 80-річного віку та нездатні самостійно піклуватися про свої побутові потреби. Важливою умовою для надання відстрочки є спільне проживання з тими, за ким здійснюється догляд. Якщо підопічний живе окремо від того, хто його обслуговує, це може стати на заваді отримання відстрочки.

Які документи потрібні для догляду за хворим

Для офіційного підтвердження статусу, що доглядає за людиною, необхідно зібрати деякі важливі документи. До списку обов'язкових входять:

Паспорти та свідоцтва про податковий ідентифікаційний номер (ІПН) як того, що йде, так і того, за ким передбачається догляд;

Документ, що підтверджує родинні зв'язки між заявником та особою, яка потребує догляду;

Якщо той, хто потребує догляду, є інвалідом, потрібні відповідні документи, що підтверджують цей статус;

Також необхідні документи, що підтверджують загальне місце проживання заявника та особи, яка потребує догляду.

Варто зазначити, що для багатодітних батьків також може бути актуальним питання мобілізації. Під багатодітною сім'єю розуміється сім'я, де законне подружжя живе разом і виховує як мінімум троє дітей.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато громадян змушені були тікати зі своїх будинків, щоб уникнути окупації та інших наслідків збройного нападу. В результаті такі особи набули статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких є і військовозобов'язані.

Також ми писали, що у травні 2023 року уряд розширив критерії визначення "критично важливих підприємств" та спростив процедуру бронювання їх працівників. Таким чином, підприємства тепер можуть зберегти важливі кадри, але треба пам'ятати, що бронь не є довічним імунітетом від мобілізації.