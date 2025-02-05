Метапневмовирус в Украине — что нужно знать родителям

Что нужно знать родителям о метапневмовирусе — советы врачей
Метапневмовирус является одним из заболеваний, которое может угрожать здоровью детей и часто вызывает респираторные инфекции. Самыми распространенными причинами госпитализации у детей, инфицированных этим вирусом, является острый бронхиолит и пневмония.
Детский врач инфекционно-боксированного отделения №2 КНП "Винницкой областной детской клинической больницы Винницкого областного Совета" Екатерина Борсенко рассказала, что нужно знать родителям, чтобы уберечь своих детей.
Что нужно знать родителями о метапневмовирусе
Борсенко рассказала, что в Украине фиксируется циркуляция метапневмовируса среди населения. В течение текущего эпидемического сезона 2024-2025 годов по состоянию на 5 января этот вирус обнаружили уже у 14 человек:
- два человека — в возрасте 0-4 года;
- семь человек — в возрасте 5-14 лет.
Группы повышенного риска
По словам врача, хотя метапневмаорусом может заразиться любой, в группу повышенного риска входят:
- новорожденные, недоношенные, дети до 5 лет;
- дети, имеющие сопутствующую патологию (врожденные пороки развития легочной системы, бронхолегочная дисплазия, трахеомаляция, бронхиальная астма, иммунодефициты, злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания)
- люди старше 65 лет.
Отмечается, что вирус в значительной степени распространяется при близком контакте с инфицированным человеком, то есть воздушно-капельным путем.
Симптомы метапневмовируса
Во время заболевания метапневмовирусом у людей возникают следующие симптомы:
- боль в горле,
- кашель,
- насморк,
- повышение температуры тела,
- визинг (свистящий звук, вызванный дыханием через суженные дыхательные пути),
- слабость,
- головная боль.
Что должно вызывать у родителей настороженность
Екатерина Борсенко рассказала, что самыми распространенными причинами госпитализации у детей, инфицированных HMPV, являются острый бронхиолит и пневмония. Однако, родители должны немедленно реагировать, если у их детей:
- повышение температуры тела выше 38,5, что плохо поддается жаропонижающим препаратам (учитывая правильно рассчитанную дозу лекарственного средства);
- отказ от грудного вскармливания у младенцев, и снижение аппетита у детей старшего возраста, отказ от употребления жидкости;
- наличие одышки у ребенка (раздувание крыльев носа, втягивание яремной ямки, межреберных промежутков);
- цианоз кожи, вялость;
- сатурация меньше, чем 94%.
Напомним, недавно мы писали, когда обращаться к врачу для диагностики метапневмовируса.
Также в Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа.
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