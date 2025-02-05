Метапневмовирус в Украине — что нужно знать родителям

Исследование метапневмовируса. Иллюстративное фото: Depositphotos

Метапневмовирус является одним из заболеваний, которое может угрожать здоровью детей и часто вызывает респираторные инфекции. Самыми распространенными причинами госпитализации у детей, инфицированных этим вирусом, является острый бронхиолит и пневмония.

Детский врач инфекционно-боксированного отделения №2 КНП "Винницкой областной детской клинической больницы Винницкого областного Совета" Екатерина Борсенко рассказала, что нужно знать родителям, чтобы уберечь своих детей.

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Борсенко рассказала, что в Украине фиксируется циркуляция метапневмовируса среди населения. В течение текущего эпидемического сезона 2024-2025 годов по состоянию на 5 января этот вирус обнаружили уже у 14 человек:

два человека — в возрасте 0-4 года;

семь человек — в возрасте 5-14 лет.

Группы повышенного риска

По словам врача, хотя метапневмаорусом может заразиться любой, в группу повышенного риска входят:

новорожденные, недоношенные, дети до 5 лет;

дети, имеющие сопутствующую патологию (врожденные пороки развития легочной системы, бронхолегочная дисплазия, трахеомаляция, бронхиальная астма, иммунодефициты, злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания)

люди старше 65 лет.

Отмечается, что вирус в значительной степени распространяется при близком контакте с инфицированным человеком, то есть воздушно-капельным путем.

Симптомы метапневмовируса

Во время заболевания метапневмовирусом у людей возникают следующие симптомы:

боль в горле,

кашель,

насморк,

повышение температуры тела,

визинг (свистящий звук, вызванный дыханием через суженные дыхательные пути),

слабость,

головная боль.

Что должно вызывать у родителей настороженность

Екатерина Борсенко рассказала, что самыми распространенными причинами госпитализации у детей, инфицированных HMPV, являются острый бронхиолит и пневмония. Однако, родители должны немедленно реагировать, если у их детей:

повышение температуры тела выше 38,5, что плохо поддается жаропонижающим препаратам (учитывая правильно рассчитанную дозу лекарственного средства);

отказ от грудного вскармливания у младенцев, и снижение аппетита у детей старшего возраста, отказ от употребления жидкости;

наличие одышки у ребенка (раздувание крыльев носа, втягивание яремной ямки, межреберных промежутков);

цианоз кожи, вялость;

сатурация меньше, чем 94%.

Напомним, недавно мы писали, когда обращаться к врачу для диагностики метапневмовируса.

Также в Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа.