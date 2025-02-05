Метапневмовірус в Україні — що потрібно знати батькам

Що потрібно знати батькам про метапневмовірус — поради лікарів
Метапневмовірус є одним із захворювань, яке може загрожувати здоров'ю дітей та часто викликає респіраторні інфекції. Найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих цим вірусом, є гострий бронхіоліт та пневмонія.
Дитяча лікарка інфекційно-боксованого відділення №2 КНП "Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної Ради" Катерина Борсенко розповіла, що потрібно знати батькам, аби вберегти своїх дітей.
Що потрібно знати батьками про метапневмовірус
Борсенко розповіла, що в Україні фіксується циркуляція метапневмовіруса серед населення. Упродовж поточного епідемічного сезону 2024-2025 років станом на 5 січня цей вірус виявили вже у 14 осіб:
- дві особи — віком 0-4 роки;
- сім осіб — віком 5-14 років.
Групи підвищеного ризику
За словами лікарки, хоча метапневмаорусом може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять:
- новонароджені, недоношені, діти до 5 років;
- діти, що мають супутню патологію (вроджені вади розвитку легеневої системи, бронхолегева дисплазія, трахеомаляція, бронхіальна астма, імунодефіцити, злоякісні новоутворення, аутоімунні захворювання)
- люди старше 65 років.
Зазначається, що вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною, тобто повітряно-краплинним шляхом.
Симптоми метапневмовірусу
Під час захворювання метапневмовірусом у людей виникають наступні симптоми:
- біль у горлі,
- кашель,
- нежить,
- підвищення температури тіла,
- візинг (свистячий звук, викликаний диханням через звужені дихальні шляхи),
- слабкість,
- головний біль.
Що повинно викликати у батьків настороженість
Катерина Борсенко розповіла, що найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих HMPV, є гострий бронхіоліт та пневмонія. Однак, батьки повинні негайно реагувати, якщо у їхніх дітей:
- підвищення температури тіла вище 38,5, що погано піддається жарознижуючим препаратам (враховуючивірно розраховану дозу лікарського засобу);
- відмова від грудного вигодовування у немовлят, та зниження апетиту у діток старшого віку, відмова від вживання рідини;
- наявність задишки у дитини (роздування крил носа, втягнення яремної ямки, міжреберних проміжків);
- ціаноз шкіри, млявість;
- сатурація менше, ніж 94%.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли звертатися до лікаря для діагностики метапневмовірусу.
Також у МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу.
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