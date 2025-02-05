Метапневмовірус в Україні — що потрібно знати батькам

Дослідження метапневмовірусу. Ілюстративне фото: Depositphotos

Метапневмовірус є одним із захворювань, яке може загрожувати здоров'ю дітей та часто викликає респіраторні інфекції. Найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих цим вірусом, є гострий бронхіоліт та пневмонія.

Дитяча лікарка інфекційно-боксованого відділення №2 КНП "Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної Ради" Катерина Борсенко розповіла, що потрібно знати батькам, аби вберегти своїх дітей.

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Борсенко розповіла, що в Україні фіксується циркуляція метапневмовіруса серед населення. Упродовж поточного епідемічного сезону 2024-2025 років станом на 5 січня цей вірус виявили вже у 14 осіб:

дві особи — віком 0-4 роки;

сім осіб — віком 5-14 років.

Групи підвищеного ризику

За словами лікарки, хоча метапневмаорусом може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять:

новонароджені, недоношені, діти до 5 років;

діти, що мають супутню патологію (вроджені вади розвитку легеневої системи, бронхолегева дисплазія, трахеомаляція, бронхіальна астма, імунодефіцити, злоякісні новоутворення, аутоімунні захворювання)

люди старше 65 років.

Зазначається, що вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною, тобто повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми метапневмовірусу

Під час захворювання метапневмовірусом у людей виникають наступні симптоми:

біль у горлі,

кашель,

нежить,

підвищення температури тіла,

візинг (свистячий звук, викликаний диханням через звужені дихальні шляхи),

слабкість,

головний біль.

Що повинно викликати у батьків настороженість

Катерина Борсенко розповіла, що найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих HMPV, є гострий бронхіоліт та пневмонія. Однак, батьки повинні негайно реагувати, якщо у їхніх дітей:

підвищення температури тіла вище 38,5, що погано піддається жарознижуючим препаратам (враховуючивірно розраховану дозу лікарського засобу);

відмова від грудного вигодовування у немовлят, та зниження апетиту у діток старшого віку, відмова від вживання рідини;

наявність задишки у дитини (роздування крил носа, втягнення яремної ямки, міжреберних проміжків);

ціаноз шкіри, млявість;

сатурація менше, ніж 94%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли звертатися до лікаря для діагностики метапневмовірусу.

Також у МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу.