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Що потрібно знати батькам про метапневмовірус — поради лікарів

5 лютого 2025 15:30
Андрій Плахонін - Редактор
Метапневмовірус в Україні — що потрібно знати батькам
Дослідження метапневмовірусу. Ілюстративне фото: Depositphotos
Андрій Плахонін - Редактор

Метапневмовірус є одним із захворювань, яке може загрожувати здоров'ю дітей та часто викликає респіраторні інфекції. Найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих цим вірусом, є гострий бронхіоліт та пневмонія.

Дитяча лікарка інфекційно-боксованого відділення №2 КНП "Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Вінницької обласної Ради" Катерина Борсенко розповіла, що потрібно знати батькам, аби вберегти своїх дітей. 

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Що потрібно знати батьками про метапневмовірус

Борсенко розповіла, що в Україні фіксується циркуляція метапневмовіруса серед населення. Упродовж поточного епідемічного сезону 2024-2025 років станом на 5 січня цей вірус виявили вже у 14 осіб:

  • дві особи — віком 0-4 роки;
  • сім осіб — віком 5-14 років. 

Групи підвищеного ризику

За словами лікарки, хоча метапневмаорусом може заразитися будь-хто, у групу підвищеного ризику входять:

  • новонароджені, недоношені, діти до 5 років;
  • діти, що мають супутню патологію (вроджені вади розвитку легеневої системи, бронхолегева дисплазія, трахеомаляція, бронхіальна астма, імунодефіцити, злоякісні новоутворення, аутоімунні захворювання)
  • люди старше 65 років.

Зазначається, що вірус значною мірою поширюється при близькому контакті з інфікованою людиною, тобто повітряно-краплинним шляхом.

Симптоми метапневмовірусу

Під час захворювання метапневмовірусом у людей виникають наступні симптоми:

  • біль у горлі,
  • кашель,
  • нежить,
  • підвищення температури тіла,
  • візинг (свистячий звук, викликаний диханням через звужені дихальні шляхи),
  • слабкість,
  • головний біль.

Що повинно викликати у батьків настороженість

Катерина Борсенко розповіла, що найпоширенішими причинами госпіталізації у дітей, інфікованих HMPV, є гострий бронхіоліт та пневмонія. Однак, батьки повинні негайно реагувати, якщо у їхніх дітей:

  • підвищення температури тіла вище 38,5, що погано піддається жарознижуючим препаратам (враховуючивірно розраховану дозу лікарського засобу);
  • відмова від грудного вигодовування у немовлят, та зниження апетиту у діток старшого віку, відмова від вживання рідини;
  • наявність задишки у дитини (роздування крил носа, втягнення яремної ямки, міжреберних проміжків);
  • ціаноз шкіри, млявість;
  • сатурація менше, ніж 94%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли звертатися до лікаря для діагностики метапневмовірусу.

Також у МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу.

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