Макрон созвонился с Путиным: обсуждали Украину

Президент Франции Эммануель Макрон поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров стала Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор президента РФ с президентом Французской Республики. Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте", – говорится в сообщении.

Обсуждалась также проблемная ситуация в урегулировании военного конфликта на Востоке Украины. Что интересно, Кремль называет войну, начатую его же войсками, внутриукраинским конфликтом, который Киев не хочет решить "нарушая Минские договоренности".

"Обсуждалась также создавшаяся проблемная ситуация урегулирования внутриукраинского конфликта, вызванная нежеланием Киева выполнять Минские договорённости. Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в "нормандском формате", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов проводить диалог с Владимиром Путиным. И неважно в каком именно формате, главное – чтобы был результат. Более того, в МИД Украины также говорили, что неоднократно пытались связаться с МИД РФ, но там всячески уклоняются от разговора ссылаясь, что вопрос оккупированного Россией Крыма не нуждается в обсуждении.

"Восемь лет продолжается война на Донбассе. Восемь лет как Россия аннексировала Крым. Я не боюсь сказать об этом россиянам. Именно поэтому одновременно – я не боюсь прямого разговора с ними. Мы знаем, что наша армия самая лучшая и всегда защитит Украину. Но восемь лет подряд боимся признаться сами себе – что кроме мощного украинского войска, мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали все наши внешние партнеры. Сегодня они поддерживают нас в этом", – подчеркнул президент.

Тактика и планы РФ относительно Украины