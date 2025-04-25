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Похудела на 18 кг — рецепт уникального напитка от американки

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Дата публикации 25 апреля 2025 23:56
Американка похудела на 18 кг благодаря простому напитку — рецепт
Женщина с напитком. Фото иллюстративное: Pexels
Ключевые моменты Напиток, который помогает худеть Как приготовить напиток Какая польза Возможная угроза

Американка рассказала рецепт уникального напитка, который помог похудеть ей на 18 килограммов. Приготовление займет не более пяти минут.

Об этом сообщает Create.

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Напиток, который помогает худеть

Жительница Денвера Карен говорит, что за несколько месяцев ей удалось похудеть на 18 килограммов.

"Я перепробовала все — диеты, спортзал, интервальное голодание. Но только с этим напитком я увидела настоящие результаты",  говорит женщина.

Утренний ритуал Карен включал зеленый чай, чайную ложку куркумы и столовую ложку яблочного уксуса, а иногда она добавляла мед или лимон.

"Сначала я просто почувствовала прилив энергии. Потом заметила, что живот стал менее раздутым, а к вечеру мне не хотелось переедать. А через три месяца я с удивлением увидела на весах минус 40 фунтов", — рассказала она.

Как приготовить напиток

Для приготовления понадобятся:

  • один стакан горячей воды;
  • один пакетик или чайная ложка зеленого чая;
  • чайная ложка молотой куркумы;
  • столовая ложка яблочного уксуса;
  • по желанию лимонный сок или мед.

Сначала заваривают чай, после чего добавляют остальные составляющие. Рекомендуется пить напиток утром перед завтраком.

Какая польза

По словам диетологов, каждый ингредиент этого напитка действительно обладает свойствами, которые могут способствовать снижению веса.

Зеленый чай является источником антиоксидантов, в частности EGCG, который может ускорять метаболизм и способствовать сжиганию жира.

Куркума благодаря куркумину проявляет сильные противовоспалительные свойства, что важно для людей с метаболическим воспалением.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает регулировать уровень глюкозы в крови и уменьшает чувство голода.

Нутрициолог из Колорадо Мелисса Гарсия отмечает, что комбинация компонентов может действительно поддержать человека на пути к снижению веса. Кроме того, стоит сочетать напиток со сбалансированным питанием и физической активностью.

Возможная угроза

Эксперты предостерегают, что хотя куркума и уксус могут быть полезными, они способны раздражать слизистую желудка, поэтому людям с гастритом или повышенной кислотностью стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

"Я не просто пила чай и ждала чуда. Я изменила свое питание, стала больше двигаться. Но именно этот напиток помог мне запустить процесс и почувствовать, что изменения возможны",  добавила Карен.

Напомним, для правильного питания можно готовить салаты без майонеза. Мы писали три рецепта блюд, которые готовятся за считанные минуты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали самые действенные способы, которые помогут вам достичь желаемой фигуры к лету.

США похудение фигура напиток зеленый чай
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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