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Схудла на 18 кг — рецепт унікального напою від американки

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Дата публікації: 25 квітня 2025 23:56
Американка схудла на 18 кг завдяки простому напою — рецепт
Жінка з напоєм. Фото ілюстративне: Pexels
Ключові моменти Напій, який допомагає худнути Як приготувати напій Яка користь Можлива загроза

Американка розповіла рецепт унікального напою, який допоміг схуднути їй на 18 кілограмів. Приготування займе не більше пʼяти хвилин.

Про це повідомляє Create.

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Напій, який допомагає худнути

Мешканка Денвера Карен каже, що за декілька місяців їй вдалося схуднути на 18 кілограмів.

"Я перепробувала все — дієти, спортзал, інтервальне голодування. Але тільки з цим напоєм я побачила справжні результати", — каже жінка.

Ранковий ритуал Карен включав зелений чай, чайну ложку куркуми і столову ложку яблучного оцту, а інколи вона додавала мед або лимон.

"Спочатку я просто відчула прилив енергії. Потім помітила, що живіт став менш роздутим, а до вечора мені не хотілося переїдати. А через три місяці я з подивом побачила на вагах мінус 40 фунтів", — розповіла вона.

Як приготувати напій

Для приготування знадобляться:

  • одна склянка гарячої води;
  • один пакетик або чайна ложка зеленого чаю;
  • чайна ложка меленої куркуми;
  • столова ложка яблучного оцту;
  • за бажанням лимонний сік або мед.

Спочатку заварюють чай, після чого додають решту складників. Рекомендується пити напій вранці перед сніданком.

Яка користь

За словами дієтологів, кожен інгредієнт цього напою справді має властивості, що можуть сприяти зниженню ваги. 

Зелений чай є джерелом антиоксидантів, зокрема EGCG, який може пришвидшувати метаболізм і сприяти спаленню жиру.

Куркума завдяки куркуміну проявляє сильні протизапальні властивості, що важливо для людей із метаболічним запаленням.

Яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка допомагає регулювати рівень глюкози в крові та зменшує відчуття голоду.

Нутриціологиня з Колорадо Мелісса Гарсія зазначає, що комбінація компонентів може справді підтримати людину на шляху до зниження ваги. Крім того, варто поєднувати напій зі збалансованим харчуванням і фізичною активністю.

Можлива загроза

Експерти застерігають, що хоча куркума й оцет можуть бути корисними, вони здатні подразнювати слизову шлунка, тому людям із гастритом або підвищеною кислотністю варто обов’язково проконсультуватися з лікарем.

"Я не просто пила чай і чекала дива. Я змінила своє харчування, стала більше рухатися. Але саме цей напій допоміг мені запустити процес і відчути, що зміни можливі", — додала Карен.

Нагадаємо, для правильного харчування можна готувати салати без майонезу. Ми писали три рецепти страв, які готуються за лічені хвилини.

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США схуднення фігура напій зелений чай
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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