В Херсоне работник ТЦК помогал уклонистам — суд вынес приговор

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Херсоне работник территориального центра комплектования помогал уклонистам за денежное вознаграждение. Он исключал их с воинского учета.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В конце сентября прошлого года в Херсоне задержали трех работников ТЦК и их сообщницу, которая была специалистом ЦПАУ Музыковской ОТГ.

Известно, что женщина предлагала своим знакомым исключение из воинского учета как непригодных за деньги.

Сотрудник отделения воинского учета и бронирования сержантов и солдат запаса ТЦК заключил сделку со следствием и согласился разоблачить других участников схемы.

Он признал свою причастность к семи преступным делам, которые были с мая по сентябрь 2024 года. В большинстве случаев стоимость услуги составляла 7 000 долларов, хотя в отдельных случаях она была 5 500 и 8 000 долларов.

Деньги и временное удостоверение военнообязанного получала от клиентов сотрудница ЦПАУ. Для сообщников из ТЦК она передавала 5 500 долларов, а разницу — оставляла себе.

В ТЦК вносили фейковую информацию в удостоверение военнообязанных, что они непригодны к службе.

После этого оператору отделения воинского учета поручали внести соответствующие данные в Единый государственный реестр военнообязанных. Однако, чтобы избежать подозрений и не разоблачить схему, он обращался к коллеге, который не знал о незаконных действиях.

Что решил суд

Оператора воинского учета ТЦК приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы. Однако наказание заменят на содержание в дисциплинарном батальоне.

Однако с 24 сентября 2024 года обвиняемый под стражей и уже отбыл большую часть назначенного наказания в СИЗО.

Напомним, в Винницкой области полицейский помогал уклонистам незаконно покинуть территорию Украины. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Ранее суд Харькова назначил наказание военному, который в присутствии побратимов отказался выполнить приказ командира.