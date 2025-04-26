У Херсоні працівник ТЦК допомагав ухилянтам — суд виніс вирок

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Херсоні працівник територіального центру комплектування допомагав ухилянтам за грошову винагороду. Він виключав їх із військового обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Наприкінці вересня минулого року у Херсоні затримали трьох працівників ТЦК та їх спільницю, яка була спеціалістом ЦНАП Музиківської ОТГ.

Відомо, що жінка пропонувала своїм знайомим виключення з військового обліку як непридатних за гроші.

Співробітник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу ТЦК уклав угоду зі слідством і погодився викрити інших учасників схеми.

Він визнав свою причетність до семи злочинних справ, що були з травня по вересень 2024 року. У більшості випадків вартість послуги складала 7 000 доларів, хоча в окремих випадках вона була 5 500 та 8 000 доларів.

Гроші та тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного отримувала від клієнтів співробітниця ЦНАП. Для спільників з ТЦК вона передавала 5 500 доларів, а різницю — лишала собі.

У ТЦК вносили фейкову інформацію до посвідчення військовозобовʼязаних, що вони непридатні до служби.

Після цього оператору відділення військового обліку доручали внести відповідні дані до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Однак, щоб уникнути підозр і не викрити схему, він звертався до колеги, який не знав про незаконні дії.

Що вирішив суд

Оператора військового обліку ТЦК засудили до одного року та одного місяця позбавлення волі. Однак покарання замінять на тримання в дисциплінарному батальйоні.

Втім, з 24 вересня 2024 року обвинувачений під вартою та вже відбув більшу частину призначеного покарання в СІЗО.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліцейський допомагав ухилянтам незаконно покинути територію України. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше суд Харкова призначив покарання військовому, який в присутності побратимів відмовився виконати наказ командира.