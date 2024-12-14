Шість кроків до успіху — як бізнесу вижити на новому ринку праці

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Юлія Потапова Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

Український ринок праці переживає безпрецедентну трансформацію. Війна змусила компанії переосмислити свої підходи до управління, а технологічний прорив відкрив нові можливості для організації роботи. Але чи готовий український бізнес адаптуватися до цих змін? На жаль, більшість компаній все ще намагається керувати персоналом за застарілими методами, ризикуючи втратити найцінніший ресурс — своїх працівників.

Нещодавно я консультувала кандидатку, яка шукала роботу на C-level позицію. Вона зіткнулася з тим, що власники бізнесу обирають ключових співробітників надто директивно, без партнерського підходу. Розчарована пошуками роботодавця, який би поділяв її цінності, вона тричі влаштувалася в компанії з авторитарним стилем управління. Щоразу вона сподівалася щось змінити на ринку праці, але марно — бюрократична система або "випльовувала" її, або вона сама тікала від токсичного керівництва. Зрештою, вона вирішила започаткувати власну справу і більше не повертатися до найманої праці. Ця історія яскраво ілюструє реальність українського бізнесу сьогодні.

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Ринок праці змінився. Гібридний та віддалений формат роботи став новою нормою, хоча багато компаній все ще чинять опір цим змінам. Через війну люди переоцінили свої пріоритети — тепер вони шукають стабільність, чесність та повагу від роботодавця. Замість старої моделі "я плачу — ти виконуєш", працівники прагнуть рівноправного партнерства, де виграють обидві сторони.

В Україні спостерігається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, спричинений масовою міграцією та мобілізацією, особливо в IT, виробництві та фінансах. Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% компаній відчувають нестачу працівників, що на 19% більше порівняно з осінню 2023 року.

Чому ж в таких умовах деякі компанії усе ще не готові до змін? — Справа в опорі змінам у корпоративній культурі. Керівники старої школи досі тримаються за архаїчні методи контролю, вимагаючи постійної присутності в офісі та шукаючи "виконавців" замість партнерів. Це прямо суперечить сучасним потребам працівників у гнучкості та автономії. Також інколи бізнес боїться інвестувати в навчання персоналу через ризик втрати працівників, хоча саме компанії, які розвивають своїх співробітників, отримують найбільшу лояльність та ефективність. Роботодавці продовжують встановлювати жорсткі вимоги до кандидатів і не надають достатніх можливостей для перекваліфікації.

Таким чином, замість адаптації до нових реалій ринку праці, роботодавці часто керуються суб'єктивними вподобаннями, що ускладнює подолання кадрового дефіциту.

Що потрібно змінити компаніям, щоб вижити на новому ринку праці?

Переосмислити корпоративну культуру

Сучасні працівники шукають не просто роботу, а спільноту однодумців. Вони прагнуть працювати там, де цінності компанії резонують з їхніми власними. Чесність, прозорість та повага до особистого часу — це не просто красиві слова, а фундамент успішної співпраці.

Впровадити справжню гнучкість

Гібридна та віддалена робота — це вже не бонус, а необхідність. Особливо у сферах IT, маркетингу та аналітики. Компанії, які не адаптуються до цього тренду, ризикують втратити найкращих фахівців.

Зробити ставку на розвиток

Інвестиції в навчання персоналу — це інвестиції в майбутнє компанії. Менторство, тренінги та програми перекваліфікації створюють не просто кваліфікованих працівників, а відданих партнерів у розвитку бізнесу.

Керуватися даними, а не інтуїцією

HR-аналітика та сучасні HR-системи — це компас у морі талантів. Вони допомагають приймати виважені рішення щодо найму, розвитку та утримання персоналу, базуючись на реальних даних, а не на суб'єктивних враженнях.

Оцінювати результат, а не присутність

Забудьте про "відсиджування" робочих годин. Сучасний підхід — це чіткі цілі та вимірювані результати. Впровадження систем OKR та KPI дозволяє об'єктивно оцінювати внесок кожного члена команди.

Прийняти різноманітність

Талант не має віку чи географічних обмежень. Компанії, які відкриті до різних профілів кандидатів — від досвідчених професіоналів до перспективних новачків з інших міст — отримують доступ до ширшого пулу талантів та свіжих ідей.

Світ змінився безповоротно — і українці це відчувають як ніхто інший. Ми більше не шукаємо просто роботу — ми шукаємо місце, де наші цінності, прагнення та таланти знайдуть справжнє визнання. Токсичне середовище та непрозорі умови? Ні, дякуємо. Сучасний професіонал обирає компанії, які пропонують щось більше за зарплату — партнерство, повагу та можливість робити значущий внесок.

Переможці нової епохи — це компанії, які не бояться змін. Вони першими отримають найцінніший актив: команду відданих професіоналів, готових будувати майбутнє разом. Час діяти — завтра може бути запізно.

Почніть трансформацію сьогодні. Запитайте себе: чи готові ви стати компанією майбутнього? Якщо так — зробіть перший крок. Модернізуйте процеси, впроваджуйте технології, але найголовніше — змінюйте мислення. Майбутнє належить тим, хто не боїться його створювати.